Muere Louise Fletcher, actriz estadounidense ganadora de un Oscar

Louise Fletcher, la actriz estadounidense que ganó un Oscar en 1976 por su interpretación de la enfermera Ratched en "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Alguien voló sobre el nido del cuco / "Atrapado sin salida") falleció en el sur de Francia, informaron el viernes medios estadounidenses.

La actriz, de 88 años, falleció en su casa y le sobreviven dos hijos, informaron Variety y Deadline, citando a sus representantes.

Aunque era sobre todo conocida por su interpretación de la malvada enfermera, Fletcher tuvo una carrera como actriz de más de seis décadas, con numerosas apariciones en programas de televisión.

Tuvo un papel en la serie de televisión "Star Trek: Deep Space Nine" y obtuvo nominaciones al Emmy por sus papeles en "Picket Fences" y "Joan of Arcadia" en 1996 y 2004 respectivamente.

