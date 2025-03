Hay consternación por la muerte de la actriz Cindyana Santangelo, quien fue fue encontrada inconsciente en su domicilio en Malibú, California; las autoridades recibieron una llamada de emergencia médica y fue llevada de urgencia a un hospital de Los Ángeles, donde fue declarada muerta poco después de su ingreso.

TMZ reportó el fallecimiento como posible causa de su deceso, destacó que las autoridades investigaban su relación con inyecciones cosméticas aplicadas en su casa días antes.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que no había evidencia de crimen, pero inició una investigación para determinar las causas exactas.

Saltó a la fama en 1989, cuando Santangelo bailó en el video musical para Young MC, Bust a Move. Un año más tarde su voz debutó en la banda Jane’s Addiction’s con el tema "Stop".

Fue la única actriz con tres videos musicales en el top 10 de MTV simultáneamente.

Perry Farrell, la bautizó como la "Marilyn Monroe latina" en Spin Magazine.

En televisión hizo sus apariciones en trabajos como "The Jiggly Room", "Married with Children" y "CSI: Miami and ER". En febrero celebró el 20 cumpleaños de su hijo Dante, a quien felicitó con un dulce mensaje en Instagram.

Cynthia Banuelos, su amiga, le dedicó una emotiva despedida en Instagram, y dijo estar en shock tras la noticia.

"Malibu fue tu paraíso, donde tu alma bailaba con las mareas y tu risa se fundía con el sonido de las olas. Tenías un corazón tan vasto como el océano, un espíritu tan libre como el viento y un amor más profundo que las profundidades azules que adorabas"

