Muere actor de Black Panther

El nombre de Taraja Ramsess no aparece en los créditos principales de la película "Black Panther", pero gracias a su trabajo como doble de acción fueron posibles muchas escenas, pero el pasado 31 de octubre a causa de un accidente automovilístico, perdió la vida al lado de tres de sus hijos.

En el momento del accidente el actor viajaba en su camioneta con sus cinco pequeños, cuando se impactó contra un camión de remolque en la carretera de Dekalb, condado de Atlanta. En el lugar murieron él y sus dos hijas, Sunadri de 13 años y Fujibo de 8 semanas, ya en el hospital se dio el deceso de su hijo Kisasi de 10 años.

La noticia fue confirmada por la madre del actor, Akili Ramsess, quien a través de las redes sociales le dedicó un desgarrador mensaje en el que no sólo honraba su memoria, también reveló que otro de sus nietos, falleció en el hospital por la gravedad de sus heridas. "Todos los que lo conocieron sabían lo especial que era Taraja. ¡No puedo creer que se hayan ido! Estamos de duelo y seguimos orando por la recuperación de mis nietos. Gracias a tantos que ya se han acercado con amables palabras y oraciones"; escribió. Taraja participó en varias cintas de superhéroes como "Black Panther" y las últimas entregas de los famosos Vengadores: "Avengers: Infinity War" y "End Gam"'. Además formó parte de la cinta de DC, '"Suicide Squad" y "Creed III", entre muchas más.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio dijeron "sí quiero"

Con una boda por todo lo alto, los actores Cinthia Aparicio y Alexis Ayala sellaron su amor ante Dios, con una boda religiosa en la Basílica de Guadalupe la semana pasada, en la cual no escatimaron en gastos, ya que la novia utilizó tres bellos vestidos para esta ocasión tan especial. En la ceremonia religiosa Alexis caminó del brazo de su madre Elina Padró y Cinthia de su papá, como padrinos de arras y de lazo tuvieron a sus colegas y amigos Sergio Mayer e Issabela Camil y Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas respectivamente.

"Se me va la voz, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, creo que es un día que todos los seres humanos, o que la mayoría, esperamos en nuestra vida, estoy feliz", dijo Aparicio al salir de la basílica. En cuanto a Alexis, el actor destacó que al ver a su futura esposa caminar al altar comenzó a llorar automáticamente.

Ya en la fiesta se pudo ver entre los invitados a Manelyk González, Sofía Castro, Bárbara de Regil y su esposo Fernando Schoenwald, Emmanuel Palomares, Daniel Habif, Victor González, Memo del Bosque y Vika Andrade, José Ron y Coque Múñiz, sólo por mencionar algunos.

El actor y su ahora esposa unieron sus vidas en una ceremonia civil que se llevó a cabo este pasado fin de semana. Foto: Instagram

Gerardo Quiroz aclara salida de Biby Gaytán de amor sin barreras

La semana pasada la periodista Inés Moreno informó en su canal de Youtube, que la actriz Biby Gaytán y su hija Ana Paula Capetillo habían dejado el musical "Amor sin barreras" debido a los celos de Eduardo Capetillo, esposo y padre respectivamente de las protagonistas de este montaje, al respecto el productor Gerardo Quiroz dijo:“Biby tenía otros compromisos de teatro y otro de tv, y Ana Pau está teniendo mucho éxito en series, es muy talentosa, entonces ya no pudieron estar”, dijo Quiroz. También señaló que en el contrato de ambas estaba estipulado que estarían en la obra hasta el 8 de octubre, aún así ambas trabajaron en la fecha del 15 de octubre en Chihuahua; además explicó que la licencia del musical es por lo menos de cuatro meses y no de ocho semanas como era el contrato de Biby y Ana Paula.

Sobre lo que Inés Moreno dijo respecto a la intromisión de Eduardo Capetillo en esta salida, el productor respondió: “Yo no me contamino, no leí nada de los rumores. Lo real es que la obra sigue con el gusto del público y todo ha estado en paz”. La semana pasada "Amor sin barreras" retomó su temporada teniendo a Luis “Potro” Caballero, Karen Espriú, Marco León e Itzel Gaitán en los papeles principales.

Fotos: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

Celia Lora aclara su situación sentimental

A finales de octubre la influencer Lizbeth Rodríguez sorprendió a sus fans y a los de Celia Lora, al asegurar que ambas mantenían una relación romántica, pero la hija del rockero Alex Lora decidió romper el silencio y aclarar si tiene o no un noviazgo con la también modelo.

"Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos, porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron", dijo Celia, que en ese momento se encontraba en Londres y realizó un live en Instagram. Lora explicó que lo único que la une a Lizbeth es una amistad, la cual nació hace cuatro años cuando comenzaron a colaborar produciendo contenido para adultos, pero también señaló que no es la única con la cual ha trabajado y por eso le extrañó que ahora se creyera en esta mentira.

"Yo no ando con nadie, soy una persona muy feliz soltera, mi plan es morirme soltera, la paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar, sola y estar sola. Yo no tengo hermanos, así crecí, así me gusta, estar tranquila", mismo motivo por el que decidió alejarse del mundo del espectáculo, según refirió. A las pocas horas del video de Celia la youtuber Lizbeth Rodríguez puso un mensaje en sus historias, "Sólo relaciones heterosexuales en este perfil" y las fotos que tenía con Lora fueron eliminadas o archivadas.

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez han colaborado en sesiones de fotos desde hace más de tres años. Fotos: Instagram

Maribel Guardia da discreta respuesta sobre su supuesta crisis matrimonial

La semana pasada la reportera de espectáculos Adis Tuñón, del programa De primera mano, informó que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón pasaban por una crisis matrimonial, situación que ella sabía gracias a una fuente cercana a la artista, pero la estrella de la obra "Lagunilla, mi barrio" le respondió de una manera muy diplomática. "Rumbo 'Lagunilla mi barrio', pero antes un beso de postre. ¿Les gustan los postres?", fue la publicación que hizo Maribel Guardia, donde aparece en una imagen con su esposo dándose un tierno beso, con los hashtag "#amordelbueno", "#esposo" y "#bendición".

Varias de sus amigas del medio, como Raquel Bigorra, Verónica Bastos, Lourdes Munguía y Gabriela Goldsmith, comentaron la fotografía con mensajes positivos o emojis, pero Adis Tunón no perdió la oportunidad de hacerse presente y también dejó su opinión entre los comentarios y escribió: "El lunes diré la verdad, no es bonita pero es la verdad y ya la descubrimos". Este comentario ha sido criticado por los seguidores de la actriz, quienes atacan a la comunicadora y le piden que no hable del tema, pues lo único que logrará es lastimar más a Maribel.

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón se conocen desde hace 25 años. Foto: Instagram

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ag