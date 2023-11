Muere actor de "Black Panther", junto a tres de sus hijos, en trágico accidente automovilístico

Taraja Ramses, famoso doble de acción de Hollywood, perdió la vida el pasado 31 de octubre, cuando la camioneta que conducía se impactó contra un camión de remolque en la carretera de Dekalb, condado de Atlanta.

Ramses, quien participó en películas como "Black Panther" y "Avengers: Endgame", viajaba junto a sus cinco hijos al momento del accidente; lamentablemente, y según información de la WSB-TV News, tanto él como dos de sus pequeñas, de 13 años y dos mes de edad, murieron en el lugar de los hechos.

La noticia fue confirmada por la madre del actor, quien a través de las redes sociales le dedicó un desgarrador mensaje en el que no sólo honraba su memoria, también reveló que otro de sus nietos, falleció en el hospital por la gravedad de sus heridas. "Todos los que lo conocieron sabían lo especial que era Taraja. ¡No puedo creer que se hayan ido! Estamos de duelo y seguimos orando por la recuperación de mis nietos. Gracias a tantos que ya se han acercado con amables palabras y oraciones"; escribió.









Las otras dos menores lograron sobrevivir, pero una de ellas continúa hospitalizada y recuperándose de algunas leves. De acuerdo con TMZ las causas del incidente están siendo investigadas.

Amigos y colegas de Ramses se han unido en esta tragedia y además de apoyar a la familia, abrieron una recolecta de fondos en la plataforma GoFundMe, para ayudar con los gastos de los funerales, así como con las cuentas médicas.





¿Quién era Taraja Ramses?

El nombre de Ramses no era muy conocido entre el público, sí dentro la industria cinematográfica, donde era reconocido y respetado por su trabajo como doble de acción y especialista en acrobacias.

Durante su carrera compartió créditos con grandes actores como Chris Evans, Scarlett Johanson y Chadwick Boseman, gracias a la franquicia de Avengers.

Participó en varias cintas de superhéroes como "Black Panther" y las últimas entregas de los famosos Vengadores: "Avengers: Infinity War" y "End Gam"'. Además formó parte de la cinta de DC, '"Suicide Squad" y "Creed III", entre muchas más.

Pero su trabajo no sólo lo llevó a estar frente a las cámaras, también estuvo en el departamento de arte de "Los juegos del hambre: en llamas", "The Walking Dead" y la serie "The Vampire Diaries".

