Muere a los 61, Chris Sandera, novia de Clint Eastwood

Los Ángeles.— Christina Sandera, quien fuese la pareja de Clint Eastwood, falleció a los 61 años, informó ayer el medio especializado The Hollywood Reporter.

“Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la echaré mucho de menos”, dijo el actor y productor de 94 años en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter y en el que no se precisó la causa de muerte de la mujer, quien no tenía redes sociales y siempre mantuvo un perfil muy discreto.

La pareja, que siempre fue muy privada en su relación, se conoció en 2014, cuando ella trabajaba en el hotel restaurante Mission Ranch de Eastwood, ubicado en Carmel-by-the-Sea, California.

Antes de su relación con Sandera, Eastwood estuvo casado con la modelo Maggie Johnson, de 1953 a 1984, y con la presentadora de noticias de tv, Dina Ruiz, desde 1996 hasta su divorcio, en 2014.

Actualmente, Eastwood está trabajando en la postproducción de la película Juror No. 2, en la que se desempeña como director.