Muerdo lamenta el cierre del Multiforo Alicia previo a su presentación en el Lunario

El cantante y compositor español Pascual Cantero “Muerdo” lamenta la pérdida del Multiforo Alicia en la Ciudad de México y recuerda a Luis Eduardo Aute a dos años de su muerte.

“Cosechar todo ese trabajo tan artesanal", es lo que significa para el cantautor español “Muerdo” la oportunidad de tocar en el Lunario del Auditorio, luego de que su público lo siguiera durante años en foros “underground” como Multiforo Alicia y Foro el Tejedor, donde realizara sus primeras presentaciones ante su público en México.

“Para mí tiene mucho simbolismo porque fue el primer lugar donde toqué acá en México, es un lugar muy necesario, muy vinculado a movimientos sociales y políticos, es una pérdida lamentable”, expresó el cantante respecto al cierre del Multiforo Alicia, que se consumó en diciembre de 2021.

Además, Muerdo reconoció que su llegada a un foro como el Lunario se dio de la mano con el público que lo seguía desde sus inicios: “Tanto para mí, como para la gente que me sigue desde el Alicia debe ser algo muy especial, porque hemos crecido juntos desde un trabajo muy artesanal, paulatino, gradual”, puntualizó.



Luego de la distancia obligada por la pandemia, el artista se mostró entusiasmado por su regreso en una gira en la que recorrerá gran parte de Latinoamérica, territorio donde sus canciones se volvieron consignas, durante los años de contingencia sanitaria, en coyunturas políticas de Chile y Colombia.

“Toda una celebración luego de dos años de pandemia, regresar a una gira, y más ahora que estamos celebrando diez años, en la gira de aniversario del proyecto en lugares muy emblemáticos de toda latinoamérica”.

No obstante, aunque sus canciones causaron revuelo en algunos países durante coyunturas políticas, Muerdo señaló no identificarse con la política en ningún ámbito, sino más bien con la realidad social y valores humanos.

“Huyo de la política, no me considero un cantautor político, no me gustan los políticos sean del signo que sean, pero si me gustan las redes de movimientos sociales desde el ciudadano. Me gusta llamar la atención sobre ciertos valores humanos y ciertos valores sociales”

La influencia de Luis Eduardo Aute

“Conmigo siempre fue una persona excelente, muy generosa”, recordó "Muerdo" con cariño a Luis Eduardo Aute a dos años de su fallecimiento, quien lo influenció e introdujo en el mercado internacional de la música, gracias a producciones en conjunto como “Prefiero Amar”.

“Es una gran pérdida la de Eduardo, era un ser muy necesario, era una persona muy importante en el mundo del arte, era impredecible, era transgresor, entonces creo que hace falta gente como él en un momento donde todo es políticamente correcto”, acotó en entrevista.

Pero recordó que aún con su ausencia Aute logró trascender y siempre estará presente para la cultura hispanohablante.

“Sin embargo, creo que ha logrado trascender y dejar en la canción hispana, y siempre estará de alguna manera”.

Las próximas presentaciones de esta gira de aniversario “Diez años de flores, viento y fuego” serán en Puebla mañana, 8 de abril, y en el Lunario del Auditorio Nacional el 9 de abril, para después continuar su gira por Argentina, Chile y Uruguay.

