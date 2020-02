Mueca por cerveza no le costó a Pedrito Sola

En octubre del año pasado, Pedrito Sola hizo un anuncio de cerveza durante un segmento de Ventaneando, pero las cámaras lo captaron haciendo un gesto de desagrado al terminar el comercial. Poco después se ausentó del programa y muchos pensaron que lo habían penalizado por lo ocurrido, pero él dice que no es cierto, y que el gesto no fue por desagrado. “Hice un gesto porque me equivoqué en la última frase y a la persona encargada de esto, que es mi amigo Roberto Varela, voltee como diciendo ‘¡chin, la fregué!’, sólo que había una cámara y hay una revista que todo saca, que todo toma y luego pensaron que lo hice a propósito, pero yo no hago las cosas a propósito, hago las cosas como son”.

J Balvin: Más global que latino

El colombiano está que no se la cree por haber sido el primer cantante de habla hispana en tener su propia línea de la más famosa marca de tenis. Sin embargo no todo es como parece, aunque lo quisieron vender así, él se adelantó diciendo que está orgulloso pero no es bueno etiquetar: “No me pongan en una caja, nosotros somos globales”, expresó. El reggaetonero promovió esta colaboración que hizo con la marca Jordan, además de una colección de ropa que la marca japonesa A bathing Ape hizo para él. El mismo Balvin asistió a la inauguración en la tienda de California , donde además convivió con sus fans.

Realizan casting para Mexica

La serie Mexica está por empezar a grabar en buena parte en Xochimilco, mismo lugar donde el año pasado se grabó Hernán, con el español Oscar Jaenada. La producción inspirada en el conquistador Hernán Cortés y con Javier Bardem a la cabeza, junto con Diego Luna y Gael García como productores, ya realiza los casting de extras y parte del elenco que conformará la serie que se transmitirá por la plataforma Amazon.