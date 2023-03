Quentin Tarantino se despide del cine con su... ¿décima película?: esto es lo que sabemos

No es la primera vez que Quentin Tarantino anuncia su retiro del mundo cinematográfico, pues desde el 2016 ha amenazado con “desaparecer”. Sin embargo, parece que esta fecha se aproxima, ya que el director ha declarado que solo hará una película más antes de colgar la cámara.

Anteriormente, el también actor explicó que su deseo de alejarse de la industria, después de completar 10 películas, es porque quiere dejar un legado de calidad y no caer en el declive creativo que suele afectar a directores veteranos, detalló a “Hollywood Reporter”.

Ahora, que Tarantino estaría llegando a dicho número, se dieron a conocer los primeros detalles de la cinta con la que diría adiós.

El director estaría preparando “The Movie Critic”, aparentemente el creador de “Érase una vez en Hollywood”, nominada al Oscar, seguirá explorando del mundo del cine de los años 70.

El medio, quien anticipó la noticia, señala que se basará en Pauline Kael, la crítica de cine que escribió para la revista “The New Yorker”, entre 1968 y 1991.

La popular experta también fue retomada por el difunto Roger Ebert, quien decía que tuvo “una influencia más positiva para el cine americano que ninguna otra persona de las últimas tres décadas”.

Fuentes detallaron que Tarantino se encuentra escribiendo el guion que dirigiría en otoño.

Kael era conocida por sus reseñas ingeniosas y mordaces, además de sus peleas con los editores y cineastas.

Directores como Martin Scorsese o Woody Allen la admiraban. La crítica murió en 2001 en su casa de Great Barrington, Massachusetts, a causa de la enfermedad de Parkinson, a los 82 años, y se retiró de su profesión en 1991, por la misma razón.

Por otra parte, también se dio a conocer que al cineasta le gustaría trabajar con Maya Hawke en su última película o en una posible tercera entrega de Kill Bill. La actriz, que es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, ya colaboró con el director en "Once Upon a Time… in Hollywood".En “Kill Bill”, la famosa interpretaría a la hija de Beatrix Kiddo.



