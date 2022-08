Montero exige respeto a madres solteras

Ivonne Montero considera que ganar la segunda temporada de La casa de los famosos le dejó más que dinero: los 200 mil dólares de premio los usará para atender la enfermedad cardiaca de su hija Antonella, de nueve años.

Para la actriz de 48 años esta experiencia también le dio un nivel de fortaleza mucho mayor al que tenía hace 94 días, cuando ingresó al reality.

Ella no sólo venció a 17 participantes, entre ellos Laura Bozzo, Daniela Navarro y Salvador Zerboni, quienes no siempre fueron amables al señalarla de hipócrita y de victimizarse por las experiencias que le han tocado vivir.

En especial tuvo que afrontar actitudes que considera machistas de parte de Eduardo Rodríguez, con quien dijo mantenía una relación de pareja que él negó estando dentro del programa.

“Me parece cobarde porque esta aparente relación que yo expuse viene desde años atrás, desde antes de que Antonella cumpliera dos añitos, él sabe perfectamente por las que yo he pasado porque se lo he contado, incluso en muchas ocasiones él me dijo ‘Ivonne no sabes cómo te admiro por la gran mujer que eres’, él conoce la relación que tengo con mis padres, difícil, los momentos en los que me he sentido sola, he llorado en su hombro”, dice la actriz a EL UNIVERSAL.

Tras ver ganadora a la también cantante, Rodríguez hizo señalamientos que ella considera fuera de lugar, al asegurar que el apoyo que recibió del público se dio por su condición de madre soltera, algo que Ivonne considera no debe permitirse contra quienes crían a sus hijos e hijas solos.

“Sus palabras me las paso por el arco del triunfo”, dice molesta. “Le deseo buena suerte, qué lástima que no tenga la hombría para aceptar la relación y no valorar ni aceptar el reconocimiento a una mujer soltera, o como cualquier hombre padre soltero, que echa para adelante y que pasa por dificultades”.

Dentro de la casa, Ivonne muchas veces fue excluida y enfrentó discusiones sobre todo con Laura Bozzo y Daniela Navarro, sin embargo, prefiere tomar todo como un acto de valentía contra el machismo y el bullying.

“Laura (Bozzo) es una persona que no quisiera volver a ver en mi vida, no me representa como mujer ni como feminista, no siento que represente a estos abogados que actúan a favor de la mujer en su programa y me cuesta trabajo entender que un canal le dé espacio”.