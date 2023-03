Montero dice que no teme a acusación

Pablo Montero aseguró que es inocente y que no tiene miedo de ir a la cárcel después de ser denunciado por violación por una mujer a principios de este año, luego de que se realizó la Feria de Esquipulas, en Huehuetán, en el estado de Chiapas.

En entrevista, el cantante afirmó que sí tiene pruebas a su favor que comprueban que no tiene responsabilidad en el asunto que lo culparon, aunque éstas, dijo, las hará públicas en el momento adecuado, cuando esté con su abogado.

“No tengo miedo de nada, yo siempre he dicho que quien nada debe, nada teme; sin ser requerido y sin ser citado yo fui por mi propia voluntad (a la Fiscalía de Chiapas) para ver qué estaba pasando porque se me hizo muy raro eso que publicaron.

“Desde un inicio se me hizo muy delicado que hubieran publicado en la portada de este medio impreso (una revista de espectáculos) esas palabras que eran totalmente falsas y el documento que están exhibiendo es falso, es muy delicado cómo un medio de comunicación y que le sigan la corriente en algo que no es cierto, es pésimo y delicado”.

Montero es el invitado especial del proyecto musical Norteño Machine con el que se presentará el 24 de marzo en la Plaza México junto a artistas como Lupillo Rivera, Víctor García, La Sonora Dinamita, Sonora Santanera, Erik Rubín, Ely Guerra, Benny Ibarra y María León entre otros.

El también actor indicó que, si tuviera culpa de aquel asunto legal, ni siquiera se presentaría con los medios para promover este concierto que se realizará en la Ciudad de México y que forma parte del concepto de Cumbia Machine Tour.

“Me siento tranquilo, cuando tengo algo bueno qué comunicarles lo haré y cuando tenga algo que aclarar, lo aclaro; cuando tenga que pedir disculpas las pido. Éste no es un tema incómodo, si lo fuera no me hubiera presentado en la fiscalía, no tengo nada qué temer por eso fui por mi propia voluntad”, indicó.

Montero puntualizó que no tiene que defenderse de nada, o, en todo caso, aclarar.

“Habría una demanda de mi parte, pero no tengo que defenderme. Se tiene que disculpar la gente que publicó esto porque es algo que no fue cierto”.