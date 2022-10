Con "Monotonía", Shakira le canta al desamor de su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué, el tema que se estrenó hace unas horas ya es un éxito en varios países de América Latina, donde la colombiana es muy querida y donde desde hace semanas se esperaba el estreno de este tema que desde su primeros avances adelentó que sería un tema en el que la cantante abriría su corazón.

Al ritmo de bachata, la canción, en coautoría con Ozuna, comienza con una escena en la que la cantante de 45 años camina por un pasillo del súper, de música de fondo se escucha "Te felicito", tema que desenmascara una traición y que muchos asumieron que estaba dedicado al futbolista.

La primera escena demoledora es cuando una bazuca dispara contra Shakira, quien cae y sufre una enorme herida en el pecho con la que se cae su corazón; lo curioso aquí es que el hombre que dispara dicha bazuca sería el mismo que sale en el video de "Me anamoré", en 2017, dedicado a Piqué y en el que él sí aparece.

Esta deducción se hace con base en la vestimenta de ambos hombres.

Ya lo adelantaba la intérprete en su reciente entrevista con la revista Elle España, que en este momento de su vida se sentía más creativa que nunca y que esta creatividad la estaba aprovechando con música, pues así se ahorraba el psiquiatra.

"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal",expresó.

Un gran dolor

La escena en la que Shakira camina con su corazón en la mano refleja el difícil momento por el que está pasando la artista tras separarse en medio de versiones de infidelidad por parte de Piqué, quien ya tiene una nueva pareja llamada Clara Chía, una joven con la que asiste a reuniones, fiestas y viajes.

Y aunque el tema menciona que ambos habrían sido los culpables de la ruptura definitiva, Shakira deja claro que ella habría dado más que él para que las cosas funcionaran.

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", dice una de las estrofas.

A pocas horas de su lanzamiento, el tema cuenta con más de 10 millones de vistas en YouTube, y lo que queda claro es que ante la cruel vivencia amorosa, la colombiana decidió guardar su corazón para que éste no sea lastimado de nuevo.

Ante el alboroto causado por este estreno musical que pone a Piqué en medio del debate otra vez, el futbolista fue cuestionado al respecto por la prensa española, y lo único que quedó registrado fue una fotografía de su rostro del momento en el que fue cuestionado.

En redes sociales aplauden la manera en la que Shakira abrió su corazón y está curando las heridas.

La cantate agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró que en los momentos más difíciles ahí han estado sus para sostenerla.



Letra de "Monotonía"

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey



