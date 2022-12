Mónica Huarte es perfeccionista hasta con su voz; confiesa que se dobló a ella misma en una película

Porque no quería ver su rostro con otra voz, Mónica Huarte se dobló a si misma del inglés al español en la cinta "Daddy daughter trip", que coprotagoniza con Rob Schneider y que llegará a salas mexicanas el próximo mes de enero.

En la comedia que ya se presentó en EU, la actriz mexicana de "40 y 20" interpreta a una mujer que hace reseñas de hoteles lujosos en todo el mundo, pero un día atropella al personaje de Robquien no tiene dinero, y para compensarlo, lo lleva a él y a su hija a un viaje.

“Cuando pedí hacer yo misma el doblaje me dijeron que era raro, pero a mí se me hacía lógico hacerlo. Digo, mi voz es única (risas), quería que la voz machara con la cara, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Y ya me di cuenta que hago muchos sonido guturales (actuando), como era mi actuación me dijeron: pues vas, tú sabes cómo, y la verdad me encantó”, explica Huarte.

Mónica y Schneider se conocen desde hace seis años, cuando fue invitada para formar parte de la serie "Rob", dirigida por el propio histrión.

Un día, en un evento, la mexicana coincidió con Patricia Maya, esposa del actor y quien se acercó a ella: “Ella y yo nos conocimos en una entrevista, estábamos en maquillaje y me preguntó que si yo era Mónica Huarte. Que había visto una entrevista mía en donde yo decía que ya no me peleaba con la comedia y entonces me comentó que ella le decía a su esposo que lo hiciera y que la abrazara. Me pidió mi teléfono y listo. Cuando salí de ahí, me enteré que era la esposa de Rob”, recuerda divertida.

“Ya cuando la serie me habló Rob, me escribieron un capítulo, fue divertido y luego este personaje de película”, agrega.

"Daddy daughter trip" fue dirigida por Schneider, contando en su elenco con Jackie Sandler (Pixeles), Miguel Ángel Muñoz (El ministerio del tiempo) y John Cleese (Harry Potter), entre otros.

Recién, junto con Adal Ramones, Huarte filmó la cinta mexicana "El amor (no) es para siempre", secuela de "El amor no puede esperar", rodada hace un sexenio.

En esta, al igual que la anterior, todo se rodó en un plano secuencia de hora y medio. Ahora la pareja está esperando un bebé, al tiempo que sostienen una reunión con unos amigos.

“Como soy de teatro, todo se hace una vez, me sentí como pez en el agua”, considera.

