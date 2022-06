¿Monica eres tú? Courteney Cox luce irreconocible en "Stranger Things 4"

La esperada cuarta temporada de “Stranger Things” sigue en la cima de las series más vistas de Netflix en México. La producción de los hermanos Duffer, en esta ocasión, se dividió en dos partes y la primera consta de siete intensos episodios de más de una hora de duración con múltiples relatos en simultáneo y una amplia cantidad de personajes. Por lo tanto, es muy posible que el inesperado cameo de Courteney Cox haya pasado inadvertido entre tanta adrenalina.

La exFriends no aparece en la ficción de un modo tradicional sino en una suerte de homenaje. El fugaz momento fue captado por un usuario de Twitter, quien hizo una captura del rostro de la actriz, quien aparece en la TV de la casa de Max (Sadie Sink), donde se está viendo la serie “Misfits of Science”. En dicha producción, emitida de 1985 a 1986, Cox interpretó a Gloria Dinallo en los 16 episodios de la serie de NBC creada por James D. Parriott que se dejó de emitir debido a su bajo rating.

La elección de esa ficción no es casual, especialmente si tenemos en cuenta las vastas referencias que se pueden hallar en “Stranger Things”: se trataba de un drama de ciencia ficción en la que sus personajes tenían poderes y habilidades psíquicas, como el de Cox, una adolescente con telequinesis. En los últimos meses, a la actriz la pudimos ver en la serie de terror “Shining Vale” (StarzPlay) con Greg Kinnear como coprotagonista, y también en el popular relanzamiento de “Scream”.



Foto: Vía Twitter

En cuanto al regreso de la exitosa serie de Netflix, la segunda parte contará con dos capítulos que llegarán a la pantalla el 1° de julio.



La actriz, quien cumple 58 años el 15 de junio, habló en una reciente entrevista con “The Times” sobre sus cirugías estéticas y fue muy honesta al respecto.

La búsqueda obsesiva por la eterna juventud de Courteney Cox

“A veces no lo puedo creer. ¡El tiempo pasa volando! Hubo un momento en el que dije: ‘Ay, estoy cambiando. Empiezo a parecer mayor’. Y traté de perseguir esa juventud durante años. No me daba cuenta de que se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndome todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme”, expresó la actriz que interpretó a Monica Geller en “Friends”, la icónica sitcom que le cambió la vida.

De acuerdo a su testimonio, con el correr de los años advirtió que no debió haberse sometido a tantos retoques estéticos. “Desfiguraron mi cara y me convirtieron en alguien que no era”, añadió y confesó que, cuando se dio cuenta de los malos resultados, se dijo a sí misma: “Tengo que parar. Esto es de locos”.

En otra oportunidad, en diálogo con la revista “New Beauty”, también hizo mención al valor que le daba a la belleza exterior, al punto tal de descuidar otros aspectos de su persona.

“Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y es muy triste porque me metí en problemas. Estuve trabajando duro por mantenerme pero, en realidad, empeoré las cosas”, reveló y compartió que decidió dejar definitivamente atrás los rellenos faciales.

Courteney Cox... ¿cree en fantasmas?

Por otro lado, la actriz recientemente fue noticia por haber vendido una de sus propiedades de Los Ángeles por una curiosa razón que le contó al conductor Jimmy Kimmel. “Un día estaba en la casa, sonó el timbre y era un repartidor. Cuando abrí la puerta me preguntó: ` ¿Sabías que esta casa está embrujada?´”. Cox le preguntó por qué decía eso y el hombre le respondió: “Porque hay alguien parado detrás tuyo”. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, ya que previamente sus amigos le habían manifestado que sentían presencias en la casa.

Ante la pregunta del entrevistador sobre si realmente había vendido la propiedad por ese motivo, Cox contestó “Probablemente. Ya no piensas de la misma manera, empiezas a ver cosas”, explicó.

La propiedad en Hollywood Hills West de 356 metros cuadrados cubiertos se ubica en un terreno amplio de un poco menos de 10 hectáreas y fue construida en 1926. En sus dos pisos, el inmueble tiene cinco dormitorios y cuatro baños. Cox vivió allí de 1988 a 1991 y sacó provecho de la venta dado que la había comprado por US$795 mil y la vendió tres años después por US$1,3 millones.

