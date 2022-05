Mon Laferte y otras famosas que festejan su primer Día de las Madres

“Ahora más que nunca toda mi admiración a las mamitas del mundo”, escribió Mon Laferte el pasado 26 de abril en una publicación de Instagram donde está alimentando a su primogénito Joel, quien llegó al mundo en febrero del 2022, convirtiendo a la cantante en madre a sus 39 años.

“Entre cambios de pañal y dar pecho a mi bebé, intento hacerme el tiempo para ensayar para esta próxima gira”, compartió la chilena sobre esta nueva etapa en su vida, que esperó paciente por un año de intentos para quedar embarazada. La noticia la dio en una reunión en vivo con sus más de 3 millones de seguidores en agosto del 2021, cuando tenía 10 semanas, ahora festeja junto al pequeño su primer Día de las Madres.

Como ella, otras mujeres del mundo del espectáculo están experimentando por primera vez la sensación de celebrar la dicha de ser mamás. En el mismo rubro la cantante Evaluna, quien a principios de abril dio a luz a Índigo, la pequeña que tuvo con Camilo, fue festejada por el intérprete de “Tutu”.



“Feliz primer Día de las Madres Evaluna, naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos”, escribió Camilo en una publicación donde se ve a una Evaluna pequeña bailando frente a sus familiares.

Quien también ha sido aplaudida por su pareja en esta aventura es la youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, quien hace unos días disfrutó del sol de Cancún junto a su pequeño “Mar” y el cantante Siddhartha, quien compartió unas imágenes familiares que describió con la frase: “Siempre hemos sentido una atracción por estar junto al Mar ¡y ahora tenemos el nuestro!”.



Aunque Yuya ha sido muy reservada al respecto, a través de algunas publicaciones y stories de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores detalles de su etapa como mamá primeriza.

“Mar está en la tierra y yo en las nubes”, escribió en octubre del 2020 cuando anunció el nacimiento del pequeño, mientras que en varios clips ha hablado de la fatiga que a veces siente de no poder dormir por cuidarlo, pero también de los gratos momentos y los juguetes que ella misma crea para estimular a su bebé.

Para festejar este día Natalia Tellez compartió unas fotos inéditas del momento en el que se realizó la prueba de embarazo el año pasado y cuando la pequeña Emilia estaba aún en su panza.



“Acá andamos mamá”, escribió la actriz, quien dio a luz en febrero del 2022, quien ha capturado momentos titulados “Checando que todo bien por enésima vez” y “Días de Emi Móvil”, para descubrir esta nueva etapa que vive junto a su pareja Antonio Zabala.

