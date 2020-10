La cantante Mon Laferte considera que así como no debería de existir la violencia, el feminicidio ni la desigualdad social en pleno siglo XXI, tampoco deberían de existir canciones que hablen del tema, aunque le da gusto que las canciones que ha escrito sobre esos tópicos estén ayudando a las personas.

“Hay canciones que hoy no deberían de existir, pero bueno ya existen y ‘que chingón’, y vamos a usarlas hasta que se tengan que usar. Por supuesto que no me hubiera gustado escribir una canción como ‘Pla ta tá’ y todo el ‘desmadrito’ que se armó hace un año, pero pues ahí está. Y lo que me dio más gusto es que en las cancines uno saca sus rabias, sus demonios, y esta canción ha servido mucho”, expresó a los medios de comunicación.

“Por ejemplo la ‘Canción sin miedo’ es un tema que habla de los feminicidios. Es una canción que me gustaría que no existiera, pero existen y son canciones útiles”, añadió.

Por el momento la cantante se encuentra preparando su siguiente producción discográfica, en la cual habrá temas profundos y personales, como uno que le escribió a su mamá, quien ha sido su centro de fuerza y la que le enseñó a defender sus derechos.

“Me visitó Kany García, que ella es de Puerto Rico, y empezamos a hablar de las experiencias de nuestras mamás y salió esta canción, que es muy honesta y habla de mi experiencia con mi mamá que no es como el estereotipo de las madres que son santas, sufridas, lo dan todo... O sea basta, las madres son mujeres y tienen de todo, sus buenos y malos días, sus defectos, virtudes y con eso, así tal como ha sido mi mamá, yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí”, expresó.

“Siempre desde chiquita fui muy contraria a lo que me decían, es decir, me decían: ‘tienes que hacer esto en la escuela’ y yo decía: ‘¿pero por qué?, está bien lo hago, pero dime por qué’. Yo creo que mi mamá siempre me enseñó a cuestionarme y no sólo a obedecer y decir sí”, ahondó.



Al recordar lo afortunada que ha sido por estar haciendo colaboraciones con grandes exponentes de la música, como Alejandro Fernández en el tema, “Que se sepa nuestro amor”, indicó que le gustaría cantar con Paquita la del Barrio, porque es una mujer a la que admira mucho por decir lo que piensa.

Además, contó su reciente experiencia con el cantautor español Rafael, quien la invitó a participar en su álbum “Raphael 6.0” con la canción “Frente a frente”.

“Yo debo confesar que soy fan empedernida y amo con locura a Rafael, es una de mis inspiraciones en el escenario, siempre antes de mis presentaciones pongo canciones en YouTube... Freddie Mercury, James Brown, Juan Gabriel, como de gente que entrega mucho en el escenario y bueno está ahí siempre Rafael", contó.

"Un día recibí un Whatsapp que decía ‘hola, querida Mon. Mucho gusto en saludarte, soy Rafael’ y yo pensé que era una broma, pero fue verdad y me invitó a cantar. Su voz es hermosa, no puedo creer lo bello que canta, para mí es una de las colaboraciones más bonitas y emocionantes, sin desmerecer las demás, es como el gusto que me di de la vida, amo a Rafael”, exclamó.

También, adelantó que el concierto que ofrecerá por streaming, el próximo 5 de noviembre a las 20:00 horas, como ya está grabado, tendrá la oportunidad de interactuar por el chat con todos sus fanáticos.

“El concierto ya lo grabamos hace un par de días y fue bien extraño, pero bien especial porque teníamos como ocho meses sin dar un concierto. Fue sin público y dije a quién le voy a cantar, entonces le pedía al productor que pusiera a la banda alrededor mío, para tener como intercambio entre nosotros, porque si no sería muy extraño y la verdad que lo disfrutamos muchísimo”, señaló.

nrv