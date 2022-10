Molestan a Aracely Arámbula entrevistas al final de “La madrastra” 

Molesta y con hambre quedó la actriz Aracely Arámbula durante la grabación del final de la telenovela “La Madrastra”. Fue una jornada demasiado larga por lo que “La Chule” quedó exhausta, pero en vez de ir a comer o descansar un poco atendió a los reporteros sobre el melodrama producido por Carmen Armendáriz, aunque en realidad no ocultó su molestia. “Me dejan sin comer, fue muy cansado hoy; si quieren otro día les doy la tarde y con mucho gusto las acepto, ya tenía programadas las promociones, pero hacerlas hoy es como hacer 10 escenas de corrido”, comentó ataviada con el vestido de novia de la escena final.

La fila crece para acudir al programa de entrevistas que Yordi Rosado tiene en YouTube. Resulta que diversos publirrelacionistas y mánagers de cantantes y actores están pidiendo un espacio al conductor, aun con las advertencias de que si los famosos no tienen control en lo que dicen, podrían arrepentirse y tendrían que salir a aclarar sus dichos, esto luego de ver algunas polémicas como las declaraciones de Roberto Palazuelos que le costaron la candidatura a la gobernatura de Quintana Roo o las del productor Luis de Llano Macedo, quien fue demandado después por Sasha Sökol. “Ellos quieren estar, a pesar de lo que les vayan a preguntar; stán dispuestos a todo”, nos cuenta un publirrelacionista que, hasta el momento, no ha recibido atendido por la producción de Yordi.





Alejandro Gou paga un precio por “Mentiras, el musical”

Bajita la mano, al productor Alejandro Gou le costó la alianza que realizó con José Manuel López Velarde, autor de “Mentiras, el musical”, para regresar esta puesta a los escenarios. Si bien dijo que no había participado en los premios Metropolitanos a lo mejor del teatro, debido a que el jurado no era adecuado para evaluar el teatro musical y no quería exponer el trabajo de artistas como Carlos Rivera y Fela Domínguez, que protagonizaron “José el soñador”, lo cierto es que, nos cuentan, ha enfrentado el desdén de la comunidad teatral, luego de que esta obra mexicana entrara en disputa y dejara de ser producida por Mejor Teatro y Morris Gilbert.



