Moderatto: "Niveles de delincuencia y de impunidad en México son inaceptables"

El robo de equipo que sufrió este viernes el grupo Moderatto sólo demuestra la situación grave y complicada de delincuencia que se vive diariamente, aseguró el guitarrista Mick Marcy (Marcello Lara) vía telefónica en entrevista con EL UNIVERSAL.



Con esto, los roqueros se suman a una lista de bandas que han sido víctimas de la delincuencia como Ha*Ash, Café Tacvba y Molotov, quienes en años anteriores han vivido también robos.

"Ahora nos tocó a nosotros que evidentemente somos una cosa más pública pero este es un problema con el que no debemos de vivir, que no deberíamos normalizar y decir que por lo menos no nos pasó nada. No, es una cosa que no debería suceder, sabemos que hay cuestiones de violencia que son inherentes a la naturaleza humana pero los niveles de delincuencia y de impunidad en este país son inaceptables", dijo el guitarrista.



"Nuestros gobernantes se han dedicado a asegurar -y son sus promesas de campaña- que van a trabajar por la seguridad de todos y me gustaría pedirles que sí lo hagan porque desde la cosa más trivial a la más importante debería de estar asegurada la vida, la propiedad y seguridad de todas las personas de este país".

Hace unas horas se dio a conocer que la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por el robo del trailer que trasnportaba los instrumentos de música y equipo de Moderatto, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, el guitarrista del grupo detalló:

"Estamos trabajando ya directamente con el Gobierno del Estado de Puebla y México, con la policía correspondiente, todas las autoridades involucradas".





Aún no se decide si se realizará el show

La banda integrada por Brian Amadeus (Jay de la Cueva), Iñaki Vázquez, Xavi "El Chá!" Ramírez, Elohím Corona y Mick, despertó con la noticia de que su equipo había sido robado en la Bahía de descanso de la caseta Chalco en la carretera México-Puebla, entre el Estado de México y Puebla.

El equipo se dirigía a Puebla donde esta noche se presentarían en la Feria de Puebla. El guitarrista detalló que aún no toman la decisión de seguir o no con la presentación.



"En Puebla esta nuestro equipo de producción hablando con la gente del patronato de la feria y proveedores locales par a ver si logramos armar un equipo con el cual nos podamos presentar el día de hoy.

Estamos esperando a ver si sí nos podemos presentar, nuestra idea sería que sí para mostrar que la delincuencia no puede acabar con nuestro trabajo pero de repente hay cosas técnicas que no se pueden suplir, estamos viajando con el nuevo escenario de la gira que hoy no iría como estaba planteado pero trataremos de hacer lo más posible que se pueda llevar a cabo el show".

La banda sigue en la Ciudad de México a espera de saber si se trasladarán a Puebla para el show o éste queda cancelado.



