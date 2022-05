Moderatto disfruta trabajar con jóvenes que han labrado su propia carrera

Moderatto privilegia colaborar con artistas jóvenes, y por ello en la "moderatización", como ellos lo llaman, de temas de RBD como "Solo quedate en silencio", "Ser o parecer", y "Este corazón", han colaborado con artistas como Aczino, Danna Paola, y ahora la chilena Denise Rosenthal.

"Queríamos trabajar con gente que estuviera labrando sus propias carreras, Denise es un artista a quien le agarró la pandemia iniciando su carrera pero eso no la detuvo", destacó Iñaqui Vázquez mejor conocido como "Roy", guitarrista de Moderatto, en entrevista.

"Una mujer que ya ha actuado en la versión de RBD para Chile, y que además es, cantautora además de intérprete, qué mejor que colaborar con ella", agregó Roy.

Además el guitarrista de la banda de rock mexicana, señala que si bien pueden llegar a acuerdos con artista más reconocidos prefieren voltear a ver a los talentos en latinoamérica que van surgiendo de a poco.

"Para nosotros es muy importante descubrir artistas en latinoamérica que además en poco tiempo han logrado mucho, a veces sus carreras son mucho más largas de lo que podemos ver, como es el caso de Denise", describió Roy.

Por su parte Denise quien dio vida al personaje de Roberta en la versión chilena, donde surgieron los temas de RBD, conoce a Moderatto por su popularidad en México sin embargo, no profundizó en ellos hasta que le propusieron trabajar en el sencillo de "Este Corazón".

"Me dieron mucha libertad creativa, el proceso de moderatizar las canciones para hacer versiones nuevas que refresquen me pareció muy interesante, es un grupo con perseverancia", compartió la cantante chilena.

Pero antes de ser Roberta en la versión chilena, Denise conoció a RBD en su versión mexicana la cual señala fue todo un fenómeno en su país y en toda latinoamérica.

"Interpretar esta canción de RBD me trajo mucha melancolía, yo disfruté la serie porque fue un fenómeno en latinoamérica, cuando me enteré que el proyecto era de hacer una canción de esa banda, me pareció lindo abrazar aquella etapa de mi vida", recordó Denise.

Actualmente la banda y ella se encuentran en su respectivo país realizando giras individualmente, Moderatto en México, y Denise en Chile, pero no descartan acomodar tiempos para encontrarse en el escenario.

"Tenemos muchas ganas de ver si se acomodan los horarios para que Denise se suba al escenario con nosotros, sería un verdadero lujo", Dijo Roy, y Denise agregó: "Ellos siempre están super invitados, cuando estén por acá tengo preparados unos lugares para ir a cenar y tomar un buen vinito", señaló.



