El actor venezolano Gabriel Coronel fue el primer eliminado del reality “Mira quién baila: All Stars” al renunciar a la competencia debido a que decidió darle prioridad a su salud y recuperarse de la lesión que tuvo en previo al primer programa.

“Yo creo que en esta vida hay muchas oportunidades y por encima de todo lo que uno va a crecer en este escenario, creo que el público merece un gran espectáculo, de cada uno de nosotros un show memorable, para recordarse de lo que está pasando en esta tarima", dijo al inicio de su mensaje.

Cronel reconoció que no se encontraba en condiciones de seguir adelante y mucho menos de ofrecer un show de calidad, por lo que cedió su lugar en la competencia: "No estoy en condiciones de darles a este público un show de calidad, creo que es momento de pensar en mí, en mi salud y mi recuperación”, expresó el también modelo de 35 años.



Foto: Instagram

El actor era uno de los nominados junto a Miguel Martínez y Michel González, pero antes de que se revelara quién de los tres había sido el primer salvado, Coronel prefirió anunciar su salida.

“Yo decidí abandonar ‘Mira quién baila’. No puedo seguir en la competencia, me llevo una experiencia inolvidable, ojalá la vida me dé la oportunidad de volver a estar aquí, pero en esta temporada tengo que decir adiós”, agregó.

La cpresentadora Chiquinquira Delgado lamentó la situación, pero le reafirmo al ahora exparticipante que siempre tendrá las puertas del programa abiertas, por si quisiera regresar en alguna próxima temporada.

“Voy a venir con muchas ganas de entregarme en cuerpo y alma para ustedes”, señaló Gabriel quien no se fue con las manos vacías ya que la fundación que representó recibió cinco mil dólares.



A pesar de su intento, la lesión en su pie le impidió dar un gran show Foto: Instagram

En este segundo programa, que apenas se está transmitiendo en México y antes se pudo ver en Estados Unidos, tuvo la temática de tributos, así que los participantes le rindieron homenaje a leyendas como: Vicente Fernández, Celia Cruz, Joan Sebastian, Donna Summer, Jarabedepalo, Enrique Guzmán y Juan Gabriel; la ganadora de esta emisión fue la cantante y actriz Ana Isabelle.

