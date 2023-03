Mira cómo lucía el padre de Dua Lipa a los 27 años

Dua Lipa es una de las cantantes del momento, y eso no lo podemos negar. Canciones como 'Love Again', 'New Rules' o 'Levitating' se han convertido rápidamente en hits, y los mismos han logrado convertirse en las canciones más escuchadas a nivel mundial en las diversas plataformas de música. Pero Dua Lipa no es la única que atrae la atención de sus fanáticos, ya que uno de sus familiares se ha convertido en una auténtica celebridad.

Estamos hablando de Dukagjin Lipa, el padre de la cantante. Dukagjin es productor musical y tiene 53 años, pero cada vez que acompaña a Dua Lipa a alguna presentación o entrega de premios, termina generando suspiros en todas las personas. Incluso el padre de la cantante cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram.

Recientemente Dukagjin Lipa se volvió viral luego de que su hija, Dua Lipa, publicara algunas fotos en su feed de Instagram donde el productor tiene 27 años. "Happy Birthday twin" (Feliz cumpleaños gemelo), fue el mensaje que escribió la cantante para acompañar su posteo.

En la cuenta de Instagram del padre de la cantante se puede ver como Dukagjin Lipa postea fotografías con su hija, con su pareja y madre de la cantante, Anesa Lipa, y con celebridades como Leonardo DiCaprio. El padre de la cantante siempre estuvo relacionado con el mundo de la música e incluso en los años 90 era un auténtico rockero.



Foto: Dua Lipa y su padre. Fuente: Instagram @dualipa

¿A qué se dedica el padre de Dua Lipa?

Actualmente el padre de Dua Lipa es el fundador y CEO de REPUBLIKA Comunications Agency, pero también es el director del Festival Sunny Hill y el presidente de la Fundación Sunny Hill. El festival se realiza en Pristina (Kosovo) y lo organiza Dukagjin junto a su hija desde el 2018. Lamentablemente el festival no pudo realizarse durante el 2020 y el 2021 por la pandemia generada por el virus Covid-19.



Foto: Dua Lipa y su padre. Fuente: Instagram @dualipa

El padre de Dua Lipa también es productor musical, y toca el piano y la guitarra junto a su esposa, Anesa Lipa. Dukagjin incluso viaja a todos lados con su hija y la acompaña durante sus giras internacionales. Actualmente toda la familia de Dua se encuentra viajando con ella por Latinoamérica mientras la joven realiza su tour “Future Nostalgia”.