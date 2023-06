Mira cómo luce hoy Mara Wilson, protagonista de “Matilda” a los 35 años

"Matilda" es una película que data de 1997 y que trata sobre una niña que desarrolla una capacidad mental extraordinaria, a pesar de sus padres descuidados y de una directora de colegio un tanto abusiva.

Esta película fue todo un éxito y hasta el día de hoy es muy recordada. Además, significó la fama instantánea de su protagonista, la actriz Mara Wilson, quien hoy tiene 35 años.

Lo cierto es que esta mujer dejó de actuar profesionalmente en 2000, solo cuatro años después del lanzamiento de Matilda. En lugar de triunfar en Hollywood, Wilson eligió atravesar otros rumbos como el de convertirse en escritor.

Fuente: Instagram @marawilson

¿A qué se dedica Mara Wilson tras dejar la actuación?

Mara Wilson se metió de lleno a estudiar y formarse. Esta mujer estudió Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y obtuvo su licenciatura. Allí ha explorado otros campos creativos y ha demostrado su talento en diversas áreas.

A menudo, en su cuenta de Instagram, donde posee más de 215 mil seguidores, y allí comparte reflexiones sobre su vida y el impacto que ha tenido en ella su participación en la inolvidable "Matilda". En la actualidad, Mara es una defensora de la salud mental y la comunidad LGBTQ+; es bisexual y vive con TOC y TDAH.

Foto: Especial y Tomada de Twitter

Algo que le marcó mucho en su niñez es que su fama aconteció casi al mismo tiempo que su madre murió de cáncer de mama. “Me sentí completamente perdido, completamente desatado”, explicó Wilson al diario The Guardian. “Estaba quién era yo antes de eso, y quién era después. Ella era como esta cosa omnipresente en mi vida. Realmente creía que ella nunca moriría y, a medida que envejecí, adquirió una calidad aún más mítica en mi mente. Perderla se sentía como esta increíble agitación. Realmente no sabía quién era. No creo que puedas ser una estrella infantil sin que haya algún tipo de daño duradero", sentenció Wilson en aquella entrevista.