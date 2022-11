Minnie West festeja a Amparín Serrano en su cumpleaños; en redes le sugieren que deje que descanse en paz

Minnie West, hija de Amparo “Amparín” Serrano, celebró el aniversario de su madre, pues el día de ayer habría cumplido 57 años de edad. Desde que la creadora de Distroller falleció, su hija ha mantenido viva la memoria de la diseñadora gráfica, sin importar los consejos de otras personas, pues la joven ha asegurado que son muchos los comentarios en los que le sugieren que la deje descansar en paz, pero esto es lo que ella piensa.

Han pasado un poco más de dos meses de que se diera a conocer que Amaparín Serrano, mejor conocida por ser la fundadora de Distroller y la creadora de Virgencita Plis, había perdido la vida, desencadenando su deceso una serie de versiones acerca de qué lo provocó, ya que era una mujer de 56 años, motivo por el cual la noticia impactó en los medios nacionales.



Desde su fallecimiento, Minnie West, una de sus dos hijas, ha sido una de las integrantes de la familia que más ha expresado el dolor y la dificultad que atraviesa desde que su madre no está, pues la joven de 29 años le tomó por sorpresa la perdida de Amparín, de la cual era muy unida, pues la ha definido como su heroína, su ídola y su mancuerna.



Este 31 de octubre, Serrano habría cumplido 57 años, por lo que la joven actriz y productora aprovechó sus redes sociales para dedicarle una canción que acompañó con la interpretación de un ukulele; se trataba de “Gohst”, un tema original de Justin Bieber, el cual habla de la añoranza por alguien que ya no está presente.



Además, Minnie compartió un video compuesto de diferentes momentos a lado de su madre, demostrando que, en conjunto, eran muy creativas y divertidas, pues en cada uno de los clips puede verse la forma en que se divertían; bailando, haciendo coreografías, o llevando a cabo proyectos relacionados con la compañía de su madre.

Pero eso no fue todo, sino que West escribió un mensaje en el que compartió cómo se encuentra actualmente, pues hace dos semas publicó que había sido internada, por convicción propia, en una clínica psiquiátrica para ser asistida, debido a que reconoció que necesitaba ayuda, pues no podía sola, por lo que decidió optar por ese recurso.



En el mensaje se refiere a su madre como si estuviera escribiéndole una carta, en la cual la saluda nuevamente y le indica que, pese a que a ella no le gustaba celebrar su cumpleaños, aquí estaba Minnie para celebrarla pese a su ausencia, asegurando que es la realidad más difícil de enfrentar:

“Fletzo: otra vez yo… hoy hubieras cumplido años... Odiabas tu cumpleaños pero sé que estás en distropolis des cumpliendo años como a ti te rayaría. Mucha gente me escribe “que ya te dejé descansar” bueno.. La gente que te conoció sabemos que el descanso no es lo tuyo… así que por lo pronto yo seguiré recordándote ya sea con vídeos tontos, intentar hacer tikteeeks (que sé que esté hubieras querido hacer) o canciones pero teniéndote presente siempre siempre! La vida no es igual sin ti y esa es una realidad difícil de enfrentar! Te amo más que a nadie, feliz des cumpleaños hasta donde estés, mancuerna”, compartió.

La hermana de Minnie, Camila West también ha publicado un par de fotografías e historias donde demuestra que celebró ese día en conmemoración del aniversario de su madre.

