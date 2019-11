Millie Bobby Brown habla en la ONU contra el bullying y desata burlas

Millie Bobby Brown, la actriz que encarna a Once en "Stranger Things", ha acudido a la ONU como embajadora de UNICEF. Su propósito ha sido lanzar un potente mensaje a contra el bullying y en defensa de los miles de niños y adolescentes que a diario sufren acoso escolar. La joven actriz, de 15 años, ha hablado en todo momento desde la experiencia personal.

"En el colegio, un grupo de estudiantes me hacían bullying. Recuerdo sentirme indefensa", ha confesado Millie. "Antes el colegio era un lugar seguro. Después de aquello, me daba miedo ir. No sabía en quién podía confiar o a quien podía recurrir", recuerda emocionada.

El acoso online ha sido otras de las situaciones que la joven intérprete ha sufrido y que ha abordado en su intervención. "Es terrorífica la sensación de mirar el teléfono y ver mensajes que la gente te envía llenos de ira, odio e incluso amenazas", ha confesado la joven.

Millie ha explicado cómo a menudo quienes la acosan son completos desconocidos, "trolls anónimos de internet". "Consiguen su poder quitándoselo a otros al hacerlos sentir tan asustados e indefensos como me hacían sentir a mí", apunta la actriz.

Aunque pedir ayuda a familiares y amigos es la principal opción que recomienda Millie, también ha reconocido que, desgraciadamente, existen jóvenes que no pueden contar con un respaldo de este tipo. Para estas personas, la intérprete también ha dedicado unas palabras: "No estás sola. Hay gente a la que nos importas. Hay quienes te escucharemos si nos pides ayuda. Tienes tus derechos".

Su cambio de imagen generó burlas

No hay que remontarse muy atrás para encontrar diferentes momentos en los que Millie Bobby Brown ha sufrido burlas e insultos en las redes sociales por su aspecto. Si bien el pasado año, la actriz fue criticada por aparecer en varias revistas con un aspecto que muchos consideraron 'sobre sexualizado', su aparición en la ONU también ha despertado una reacción negativa.

Confirmado. Jennifer Aniston le está absorbiendo la juventud a Millie Bobby Brown pic.twitter.com/TD2f4933V4 — anto (@gagajaniston) November 22, 2019

Un día eres millie bobby brown y al otro la Dra. de caso cerrado pic.twitter.com/FnXtgAZzQ8 — PEPE OH (@pepeoliveross) November 22, 2019

Yo haría lo mismo que Millie Bobby Brown para alcanzar jubilación. pic.twitter.com/h9KsJ7lYPE — Feto Vidente (@SailorCaguamas) November 22, 2019

En esta ocasión, la intérprete ha aparecido con un look formal que, a sus 15 años, le hace parecer mucho más adulta de lo que es en realidad, desatando muchos comentarios en redes sociales.

Esta respuesta negativa por parte de las redes sociales sirve para corroborar la necesidad de un discurso como el que Millie Bobby Brown pronunció ante Naciones Unidas.

