Miley Cyrus: 5 fotos que demuestran la transformación de la cantante

Miley Cyrus es una de las actrices y cantantes más talentosas del mundo del espectáculo. La reciente canción “Flowers” le permitió ocupar los primeros puestos de diversos rankings musicales a nivel mundial.

Sin embargo muchas personas se acuerdan de aquella Miley Cyrus que protagonizó la serie juvenil de Disney Channel “Hannah Montana”. La misma salió al aire desde 2006 hasta 2011 y le permitió a Cyrus ganar fama mundial.

Desde el primer episodio de “Hannah Montana” hasta la actualidad, la apariencia de Miley Cyrus ha cambiado muchas veces con el correr de los años.

Miley Cyrus tenía 11 años cuando realizó su primera audición para “Hannah Montana”, y en aquel entonces lucía un cabello color castaño claro, el cual la acompañó durante todos los años que duró la filmación de la serie juvenil.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Twitter @showmundialshow

Sin embargo cuando Miley Cyrus terminó su relación con el cantante Nick Jonas, la joven decidió realizarse un cambio de look que impactó a muchas personas: se tiñó el cabello de color negro. El debut de este nuevo look fue cuando asistió a la premiere de la película de Hannah Montana “Best Of Both Worlds Tour”.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Twitter @showmundialshow

Luego de este cambio de look Miley Cyrus volvió al castaño claro, pero durante las últimas temporadas de “Hannah Montana” lució un cabello súper largo y con muchas ondas.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Twitter @showmundialshow

Una vez que finalizó la grabación de la serie juvenil y que consiguió trabajo en otras películas, Cyrus mantuvo este look durante un par de años, hasta que se separó por primera vez de su ex esposo, el actor Liam Hemsworth. La cantante optó por un corte de cabello súper corto y decidió teñir su cabello de rubio.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Twitter @showmundialshow

Desde hace varios años que Miley Cyrus decidió que el color rubio la acompañaría a todos lados. Ha optado también por cortes de cabello como el Shaggy o el Mullet, pero siempre con el color rubio predominando.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Twitter @showmundialshow