Mientras Jennifer Lopez se daba un baño de tina, Ben Affleck le propuso matrimonio

Jennifer Lopez reveló los detalles de la forma en que Ben Affleck le propuso matrimonio el pasado fin de semana. "El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio", reveló la artista en una publicación de su página web.

Contó que "me pilló totalmente desprevenida y me limité a mirarlo a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, intentando hacerme la idea de que después de 20 años esto volvía a suceder". La pareja ya estuvo comprometida entre 2002 y 2004, pero tras posponer el matrimonio la relación terminó.

Ahora vuelven a comprometerse por segunda vez. La cantante y actriz comentó que ante la propuesta de Ben Affleck: "Me quedé literalmente sin palabras y él me dijo: '¿es un sí?' Y yo le contesté: '¡por supuesto que es un sí!'". "Sonreía mucho y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado", aseguró.

El actor le obsequió un anillo de compromiso con un diamante verde. "El verde es mi color favorito y también es mi color de la suerte. Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre", aseguró JLo. "Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto que podía vivir, me siento muy afortunada. No es frecuente tener una segunda oportunidad de amor verdadero", comentó.



