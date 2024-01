Michelle Salas expresa inquietud por síntomas preocupantes: "Me duele mi cerebro"

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, alertó a sus seguidores en redes sociales al compartir que está experimentando síntomas que la hacen entrar en desesperación.

En sus historias de Instagram, la modelo explicó que en los últimos días ha tenido dificultades para conciliar el sueño, lo que está empezando a afectar su bienestar. "Buenos días, ay no, no están entendiendo, me acosté a las 10:00 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible, estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar", manifestó.

Michelle reveló que, a pesar de haber probado con magnesio y otros productos naturales para mejorar su malestar, no ha logrado los resultados deseados, llegando incluso a expresar que siente dolor en el cerebro. "No logro desconectar el cerebro. Me duele el cerebro todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada".

Además, mencionó que esta situación es inusual para ella, ya que anteriormente no tenía inconvenientes a la hora de descansar. "Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que… no sé. No logro descansar, por mucho que me duerma las 8 horas, no llego a un sueño profundo y me saca de quicio", confesó.

Posteriormente, solicitó ayuda a sus seguidores para que le recomendaran a un especialista, ya que no quiere acostumbrarse a vivir sin dormir. Hasta el momento no ha dado más detalles al respecto.

¿Cómo afecta el sueño a la salud?

Según el portal del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), la falta de sueño puede ocasionar problemas de concentración, reacción y aprendizaje, así como dificultades para resolver problemas y controlar las emociones y conductas. Además, podría aumentar el riesgo de padecer problemas crónicos de salud y provocar cambios en la actividad cerebral.

"Algunas investigaciones financiadas por el NHLBI encontraron que los adultos que duermen habitualmente entre 7 y 8 horas por noche tienen un menor riesgo de obesidad y presión arterial alta", agrega el instituto.

