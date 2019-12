Michelle Rodríguez, una godín en Sundance

Michelle Rodríguez decidió dejar por un momento la comedia y esto la llevará al próximo Festival Internacional de Cine de Sundance, el más importante de películas independientes del orbe.

La actriz de Mirreyes vs godínez y 40 y 20 forma parte de la coproducción estadounidense I carry you with me, dirigida por la nominada al Oscar, Heidi Ewing.

Basada en una historia real, cuenta la historia de una aspirante a chef quien, impulsada por la ambición y presión social, realiza un viaje a Nueva York, donde la vida nunca será la misma.

“Hago a Sandra, una chica indocumentada que vive una historia que muchos mexicanos, latinos, experimentan todos los días, que dejan a su familia y sueños y todo eso nos hace ser más compasivos desde otro lugar”, comenta Rodríguez.

“Estuve conociendo historias así, no quise entrevistarme o estar con alguien para tener yo la oportunidad de vivir esto”, agrega la actriz, quien asistirá al certamen.

I carry you with me está contemplada en la sección Next, reservada para trabajos puros y audaces que se distinguen por un enfoque innovador y progresista para contar historias, de acuerdo con la página oficial de Sundance.

En el reparto se encuentran Armando Espitia (Heli), Christian Vázquez (5 de mayo, la batalla) y Ángeles Cruz (Tamara y la catarina).

“Casi siempre trabajo en comedia, por eso esta película representa mucho para mí; aunque es un personaje con chispa y picardía, no es la comedia la que lleva la estructura del personaje.

“Fue un reto y un regalo porque me parece que probar otras cosas, reinventar, es seguir construyendo a través de otros universos y eso ayuda siempre”, expresa.

Además de I carry you with me, irán a Sundance las producciones mexicanas Sin señas particulares, ópera prima de Fernanda Valadez y Blanco de verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, ambas dentro de la sección llamada World Cinema Dramatic.

Más cine

La también actriz del musical Mentiras tendrá un 2020 para la pantalla grande, con estrenos y rodajes.

Ahora está terminando la comedia Sin hijos, al lado de Regina Blandón y Alfonso Dosal, a estrenar a mediados de año, al igual que Córtalas, producida por Sony México.

En el primer trimestre arrancaría, tentativamente, la secuela de Mirreyes vs godínes, donde encarna a la secretaria de oficina.

Y espera fecha para arrancar Bonita, remake de I feel pretty, que en 2018 protagonizó Amy Schumer.

El largometraje será producida por Gastón Pavlovich, quien ha hecho lo propio con El irlandés y Silencio, ambas de Martin Scorsese.

“Doscientas veces he visto esa película que habla de los sueños hechos realidad; soy fan de Amy, es una gran comediante y activista y cuando la vi juro que dije que algún día tendría dinero y la haría y vean, ahora estoy cobijada por gente que cree en el proyecto”, concluye.