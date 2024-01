Michelle Renaud explota con preguntas de la prensa por supuesto embarazo: "Por favor, quítense"

Michelle Renaud se mostró molesta con los cuestionamientos de la prensa, acerca de su posible embarazo, pues a pesar de que en una ocasión anterior había asegurado que no estaba esperando un bebé, el asedio de la prensa continua, por ello, cuando volvieron a preguntarle si volvería a convertirse en madre, la actriz explotó y pidió a las y los reporteros que se alejasen de ella y su hijo Marcelo.

A poco más de un mes de que Michelle y su esposo, Matías Novoa, contrajeran nupcias, han sido varias las ocasiones en que han sido captados en el aeropuerto, motivo por el que medios de comunicación han aprovechado su encuentro con la pareja para preguntarles si es verdad que pronto recibirán a su primer hijo en común, pues cabe destacar que ambos son padres de dos niños, Marcelo y Axel, respectivamente.

Las versiones que sugieren que la actriz de 35 años está embarazada surgieron a raíz del día de su boda, pues en las fotografías que publicó "Caras", revista que obtuvo la exclusiva de su enlace, Michelle posa en todas las instantáneas con el ramo de flores descansado cerca de su vientre, aunque eso no fue todo, pues en un video que una de las invitadas a la boda compartió, se puede ver a la famosa bailando con un poco de pancita.

Michelle Renaud y Matías Novoa contrajeron matrimonio en diciembre del 2023. Foto: Instagram

Por ello, aunque desde ese momento se sospechó que esperaba a su segundo hijo, la noticia no trascendió, sino hasta ahora que el crecimiento de su vientre es más evidente.

Sin embargo, la actriz ha negado los rumores, pues a inicios de esta semana dio a entender que la prensa estaba confundiendo un estomago inflamado con un embarazo.

Aún con sospechas de que las declaraciones de Renaud fueran ciertas, algunos miembros de la prensa se dieron cita ayer en las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde captaron a los recién casados, en compañía de Marcelo, sólo que en esta ocasión decidieron no detenerse y esquivar las preguntas que la prensa les hacía, prefiriendo guardar silencio, luego de que la actriz les solicitara que mantuvieran la distancia porque iba acompañada de su hijo.

Y aunque, en principio, Michelle intercambió algunas palabras, tras varios intentos de volverla a preguntar por su supuesto embarazo perdió la paciencia y demostró el descontento que le causaba la situación, pues algunas y algunos reporteros hicieron referencia a que su viente abultado era evidente, así como también sugirieron que, si no quería dar a conocer la noticia, era porque posiblemente había vendido la exclusiva del acontecimiento.

"¿Ya no vas a dar entrevistas que no sean pagadas?", "Te vemos una pancita extraña, Michelle", "¿Vendieron la exclusiva?", "¿Negarías un hijo?", ¿Vas a venderlo como la boda, Mich? No queremos tirarte el negocito", fue algunas de las preguntas que se le hicieron.

"Chicos, chicos... por fa, sean más respetuosos, siempre los atendemos; ahorita no", decía mientras se cubría el rostro con la gorra que traía puesta.

Pero fue hasta que la prensa recordó que su relación con Danilo Carrera no había funcionado, debido a que él no quiso tener hijos, que la actriz y su esposo mostraron una mayor irritación, pues en ese mismo momento, Marcelo no supo hacía donde caminar por la cercanía que existía entre su mamá y los reporteros, por lo que Michelle alejó con una de sus manos a uno de los periodistas que trababa de entrevistarla.

"Lo que están haciendo es una falta de respeto, está aquí mi hijo, lo están asustando, por favor quítense ya", expresó.

Novoa reaccionó a la pregunta de que si venderían una exclusiva, como había ocurrido con su boda, y molesto contestó: "No digan estupideces".

Pero, unos pasos después, se acercó de nuevo a la prensa a explicar que, si no estaba de humor para responder a las preguntas, era debido a que acaban de aterrizar de un vuelo de 12 horas que lo tenía muy cansado y recordó que siempre ha sido atento con los medios.

A horas de lo ocurrido, Renaud recurrió a sus redes para exponer que le había parecido que habían faltado al respeto a ella y a su familia, por lo que pedía a la prensa que no se comportara así.

"Amigos de la prensa:

Lo que pasó hoy en el aeropuerto no estuvo bien, veníamos viajando 16 horas, estamos muy cansados y veníamos con mi hijo, no es manera llegar a cerrarnos el paso así, empujarnos, y que pasará lo que sucedió. Tanto mi esposo y yo siempre hemos estado abiertos a sus preguntas y contestarles cuando se dice que "no", hay que saber respetar, mantener un orden y, sobre todo, no asustar a un menor de edad. Lo más importante es el RESPETO, tanto de nosotros a ustedes como viceversa, nunca hay que perderlo".

Michelle Reanud publicó un mensaje a raíz del altercado que tuvo con la prensa en el aeropuerto. Foto: Instagram

