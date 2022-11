"This is Michael Jackson": el show del rey del pop que puso a bailar a niños y adultos

Si bien la caracterización del cantante principal del show "This is Michael Jackson" no es muy fiel a la figura del Rey del Pop, su voz y sobre todo sus pasos estuvieron cerca de ser idénticos en su presentación del Auditorio Nacional.

Un auditorio con su segundo piso cerrado, y con muchas butacas vacías, veinte minutos antes de que iniciara el show, parecía que la ausencia del público lograría opacar el espectáculo; sin emabrgo, aunque impuntuales, los asistentes no faltaron a la cita y llenaron toda la parte baja del Auditorio, así como los balcones ubicados a los costados, para ahora sí presenciar al imitador de Michael.

Emulando a Freddy Mercury, el cantante principal recreó con su propia voz, los inconfundibles sonidos que realizaba Michael, y todo el público le respondió como si fuera el mismísmo artista.



Foto: Instagram

"The way you make me feel", fue el primer tema icónico de la noche, donde los pasos bien estudiados emocionaron al público por su fidelidad con el Michael original.

"They don't care about us", sonó y los múltiples bailarines del show lo acompañaron, realizando la característica coreografía, del video oficial de la canción.

"Don't stop 'Til You Get Enough", "Remember the Time", "Rock with You", y "Black or White", completaron el gran repertorio. Cada tanto el imitador de Michael, cuyo nombre es Lenny Jay de origen brasileño, se detenía para agradecer por su legado al Rey del Pop, mirando y señalando hacia el cielo.



Con "Thriller", el imitador de Michael Jackson transportó al público a su juventud Foto: Instagram

"Thriller", no podía faltar, y acompañado nuevamente de bailarines caracterizados de zombies y monstruos, recrearon uno de los momentos má simportantes de la carrera del fallecido cantante esdtadounidense.

"Billie Jean" y "Bad" ceeraron el espectáculo, en este último, Lenny apareció y de entre el público, en su mayoría ni{os y adultos caracterizados como Jakson, que a la par del protagonista también imitaron cada uno de los movimientos del ícono pop.

