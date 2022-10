Michael J. Fox y Christopher Lloyd se convirtieron en todo un ícono en los años 80 gracias a la saga “Volver al futuro”; y ahora, 37 años después, volvieron a reencontrarse para sorprender a sus fans en la Comic Con realizada en Nueva York este fin de semana.

Si bien es cierto que, a pesar del tiempo, los seguidores de estas cintas vieron a Marty McFly y el Doc una vez más en el escenario, muchos también apreciaron que, por desgracia, los actores ya no lucen como en sus buenos tiempos, sobre todo Fox, quien ha vivido momentos muy difíciles debido al Parkinson que le fue diagnosticado hace poco más de 30 años.

Pero ni la enfermedad ni las complicaciones de salud que le ha provocado, han logrado arrebatarle a Michael la actitud que tiene ante la vida; el mismo reconoció que ve su situación como un regalo: “El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo en un video que ya ha sido viralizado en redes sociales.



A 37 años del estreno de la cinta, ambos actores conmovieron con su emotivo encuentro Foto: Especial

Las palabras del actor hicieron eco en sus seguidores, quienes no han dejado de reconocerlo por su buen ánimo y el no dejar que esta condición lo tire; incluso le han dedicado varios mensajes de apoyo y de cariño por ser un gran ejemplo:

“Eres grande Michael J. Fox”, “Michael J Fox tiene más de 25 años luchando contra el Parkinson. para mí es un crack y siempre lo será”, “Siempre me gusto Michael J. Fox y sus películas

El Párkinson no distingue entre unos y otros, una lección de vida”, “Eres para mí un héroe”, “Me quito el sombrero, a pesar de tener un enfermedad muy complicada nunca pierde su buen humor y cada vez que sale en público se le nota con ganas de seguir adelante”, “Bravo Marty McFly”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Así ha sido su lucha contra el Parkinson

Cuando tenía apenas 29 años y una carrera en ascenso, Fox recibió una dura noticia, había sido diagnosticado con Parkinson, una enfermedad degenerativa que se caracteriza por provocar temblores en las extremidades, estropear el sistema nervioso y alterar la coordinación y rigidez muscular.

Las expectativas de vida para el actor eran cortas, de apenas cinco años, pero eso no logró derrotarlo, enfrentó su condición y continuó con su vida, hizo varias películas más y hasta tuvo su propio show hasta el 2020, cuando por el avanzado deterioro de su salud tuvo que decir adiós al actuación y retirarse de los escenarios.

Lo que ha inspirado a otros, es que el actor jamás se ha dejado vencer, incluso creó la fundación más grande del mundo para buscar una cura para esta enfermedad y a través de los libros que ha publicado, cuatro hasta ahora, comparte sus experiencias con otras personas y el mensaje de que no importan tus circunstancias, tú decides qué cara le pones a la vida.

En la comic con de N.Y todos se quedaron impactados con el Párkinson de Michael J. Fox.

Empezó a hablar, volvió a ser Marty y dio una lección a todos: “el optimismo es como el amor, si tú crees en eso, la vida deja de ser un caos”.

Video @fedecarestia pic.twitter.com/XsC3E28utl — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) October 9, 2022

