Más de 2 mil producciones, en distintas fases de desarrollo, preparan motores para mostrarse en la próxima edición de Iberseries & Platino Industria, donde España y México llevan mano.

El evento que se desarrollará en Madrid, capital española, del 1 al 4 de octubre próximos, fue un espacio diseñado desde un inicio para fortalecer a la industria hablada en español y portugués.

Adriana Castillo, Coordinadora General de Platino Industria, señala que hay un registro de mil 800 personas acreditadas, de gran parte de Iberoamerica, cada una de ellas por lo menos con un proyecto bajo el brazo.

“Pero varios llegan con más de uno. Aquí se genera todo un entorno para propiciarlos, se habla de marketing, de data, derechos de autor, hay pictch, plataformas, compañías productoras de estudios, foro de coproducción de series y películas, mercado, proyecciones de capítulos uno”, destaca.

Foto: IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA.

“Es un monstruo (risas), España es el primer país en número de acreditados y México es el segundo, no van Nicaragua y Belice que son países en donde todavía no hay industria emergente, pero Honduras va con una comisión de filmaciones que anda formando”, detalla.

Algunos de los proyectos mexicanos que estarán presentes son la serie “Once hermanos”, una comedia dramática en coproducción con EU, España y Argentina, así como el filme documental “Guerras invisibles”, una coproducción con países como Ucrania, Lituania y Japón.

Y del lado de ejecutivos se encontrarán, entre otros, Fernando de Fuentes, con Anima Estudios, detrás de la saga animada de leyendas; Leonardo Zimbrón, de 3Pas Studios, la compañía de Eugenio Derbez, así como representantes de Prime Video, Dopamine, Sony Pictures y Warner Discovery.

“México es un referente en muchos sentidos, junto con Brasil marca los ritmos, las tendencias, las producciones, la historias. Estando en otros mercados y festivales lo que me dicen es que los mexicanos no nos damos cuenta de lo que se tiene en potencia, de hacerlo, me dicen, los haríamos a un lado sin ningún problema”, comenta Castillo.

Uno de los días del encuentro será destinado al contenido generado en español en EU. Evan Shapiro, especialista en análisis de cine y tv, dará la charla inaugural.