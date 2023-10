México, el refugio artístico de Verdú

Madrid.— Maribel Verdú ha encontrado muchas veces su refugio artístico en México. La primera vez fue cuando, en 2001, ella tenía 31. Alfonso Cuarón le dio un papel protagónico Y tu mamá también, filme que acepta, le cambió la vida.

Junto a Gael García Bernal y Diego Luna interpretó a la Luisa, la mujer que ponía a competir a Julio y Tenoch, mejor conocidos como Los Charolastras en un viaje a la playa que significó muchos viajes a la vez para la actriz.

“Éramos los tres solitos. Vivimos cosas muy increíbles y fuertes”, afirma Verdú en entrevista.

“Cuando terminas el rodaje el sábado por la noche empieza ‘el sapo’, que es cuando empiezan las chelas y el tequila; terminas el domingo en una playa y ya te queda un cachito de domingo para descansar. Yo me acuerdo que con Alfonso y los chicos que hacíamos ‘el sapo’ y terminábamos en Puerto Escondido en las bahías de Huatulco”, ríe.

Tras aquella experiencia, acepta que recuperarse no fue fácil: “Después del éxito mundial pasé de que los directores se pusieran de rodillas para que trabajara con ellos a qué nadie me llamaba. Bueno, de Hollywood sí, pero yo tenía miedo de todo y dije que no. Dos años y medio aquí (España) y nadie me llamaba... Quien me recupera es otro mexicano, Guillermo del Toro”, cuenta.

Con el tapatío trabajó en El laberinto del fauno como Mercedes. La película obtuvo tres premios Oscar en 2007, por lo que desde entonces, dice, “no habido medias crisis”.

Verdú recuerda que incluso fue Cuarón quien la ayudó a superar su miedo para entrar en el mercado de Hollywood, pues él la recomendó con Francis Ford Coppola, con quien trabajó en Tetro (2009).

Este año consolidó su fama internacional con su papel de Nora Allen, la mamá de Flash en la película sobre el superhéroe.

“Fue un reto más. Decir, ‘ostia en cualquier lugar del mundo no sabrán mi nombre y apellido, pero soy la que taca taca un día con Gael y Diego y luego la mamá de Flash”, dice entre risas la actriz, quien estuvo en Madrid como parte del Foro de coproducción Mestizo Lab, en el que además le entregaron la medalla UNAM, para reconocer su trayectoria, de 104 series y películas.

“Me parece fundamental que estos espacios se utilicen para que sepamos de la existencia de cine mexicano y si se hiciera al revés también sabrían de películas que no son sólo las de Almodóvar”.