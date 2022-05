Este lunes la Met Gala regresará a la normalidad, celebrándose el primer lunes de mayo como solía hacerse históricamente.

En 2020 el evento se canceló por la pandemia y el año pasado se realizó pero hasta septiembre, con la temática "In America: A Lexicon of Fashion".

Seguramente esta alfombra roja dará mucho de qué hablar, como todos los años, pues ahora la temática es una continuación de la edición anterior, "In America: An Anthology of Fashion".

El atuendo que marcó la edición pasada fue el usado por Kim Kardashian, quien llegó enfundada literal de pies a cabeza con un traje negro obra de Balenciaga.

En esa misma edición Billie Eillish llegó con un hermoso vestido de Oscar de la Renta en tonos rosa, lo que llamó mucho la atención porque ls cantante y ganadora del Oscar suele tener un estilo muy diferente.



Foto: Instagram de MetGala

Shawn Mendes y Camila Cabello también acapararon reflectores a su paso por la alfombra, donde se derrocharon amor luciendo atuendos Michael Kors.



Foto: Instagram de MetGala

Lourdes León llegó en un atractivo atuendo Moschino en rosa con brillantes.



Foto: Instagram de MetGala

Whoopi Goldberg también pasó por la alfombra roja con un look muy especial pues fue hecho para ella por Pierpaolo Piccioli.



Foto: Instagram de MetGala

Harris Reed e Iman también fueron de las más extravagantes portando Dolce & Gabanna.



Foto: Instagram de Harris Reed e Iman

La hija de Johnny Depp, Lily Rose-Depp también acudió al exclusivo evento con un atuendo de dos piezas de Chanel.



Foto: Instagram de MetGala

melc