Merlín, el mago que duda y se emborracha

En la mente de aquellos que crecieron con libros de fantasías y películas de Disney, cuando se habla de Merlín, el mago que ayudó al joven Arturo a convertirse en rey, se tiene la imagen de un anciano canoso y sabio, y nunca pasaría por la mente pensar en este icónico personaje como un ser oscuro, borracho y con una ética y moral cuestionable.

Cuando Frank Miller y Tom Wheeler, creadores de la novela gráfica Cursed (Maldita), quisieron recrear estos personajes, lo intentaron desde un lugar más humano y menos idealizado.

Esta novela gráfica se ha hecho serie y se llama Maldita; la estrenó Netflix este viernes por la plataforma streaming, y el actor sueco Gustaf Skarsgard da vida a Merlín en lo que él considera “su versión más pura y menos fantasiosa”.

“Merlín es un personaje icónico, pero ya lo hemos visto interpretado de maneras diferentes. En ese sentido, deja un campo de juego abierto para esta particular interpretación, en la que el personaje tiene dudas, temores y miedos, con los que el público se puede identificar y hacen que se convierta en un ser más humano y menos idealizado como lo han hecho en películas y series antes”, señaló Gustaf en entrevista.

El sueco lleva más de tres décadas como actor y en México se le ha visto en producciones como en Vikings como el carpintero Floki o en la serie de HBO Westworld como Karl Strand, uno de los ejecutivos malvados de Delos, pero reconoce que esta ficción lo pone aún más en el ojo público, pues además de tener un impacto global al estar en una plataforma online, también es uno de los personajes del que el público más ha leído y visto en distintas adaptaciones a lo largo de las décadas.

“Mentiría si digo que no hay presión de ver el recibimiento del público; es un personaje que la gente visualiza de cierta manera y lo hicimos como a alguien con demonios y defectos. La única forma en que puedo equilibrar esa presión es asegurándome de hacer mi mejor esfuerzo”, explicó.

Además Gustaf detalló que sin saberlo toda su vida ha estado preparándose para interpretar a este personaje, ya que, desde niño, su padre, el también actor Stellan Skarsgard, le leía fantasía medieval como El señor de los anillos, Los caballeros de la mesa redonda o Crónicas de Belgarath.

El actor de 39 años confiesa que pese a leer toda su vida sobre Merlín, esta versión creada por Miller y Wheeler le gusta más, pues se adapta al mundo actual y los problemas a los que se enfrenta su personaje pueden obtener más similitud o hacer paralelismo con el espectador y los problemas sociales actuales.

“El personaje al principio está borracho todo el tiempo y no le importa nada, no es necesariamente bueno, tampoco malo, sólo busca sobrevivir. Eso tiene gran valor de choque para la audiencia, para pensar ese no es el Merlín que esperábamos. Creo que es divertido de esta versión que hay muchos arquetipos diferentes.

“Al principio, es el personaje bromista. Luego sale en esta búsqueda y uno piensa: ¿Qué pasa?, tiene esta cualidad antihéroe”.