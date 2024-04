Mentiras explora en el machismo de los 80

La nueva serie basada en la puesta en escena Mentiras, el musical, ahora en rodaje, es una buena oportunidad para escudriñar en un momento altamente machista que se vivía en los años 80, época en que se desarrolla la historia.

Eso dice Regina Blandón (La Familia P. Luche), a quien le toca interpretar a la exitosa abogada Yuri, mujer que guarda un gran secreto y que junto con otras mujeres, es citada en el velorio del exnovio de cada uno de ellas.

“La serie se extiende y más en los personajes; la obra va de canción en canción durante dos horas y media y, en esta, tenemos la oportunidad de ver qué realmente está pasando por la cabeza de estas mujeres, en su contexto histórico que era bastante más machista que ahora”, comenta la actriz a EL UNIVERSAL.

En la serie que dirige Gabriel Ripstein (Un extraño enemigo y 600 millas) para la plataforma Prime Video, se encuentran en el elenco la cantante y actriz Belinda (Bienvenidos a Edén), Mariana Treviño (Club de Cuervos), Diana Bovio (Mirreyes contra Godínez) y Luis Gerardo Méndez (Nosotros los nobles).

La puesta en escena, original de José Manuel López Velarde, lleva 15 años en escena y cuenta con canciones que en la década de los 80 popularizaron artistas como Lupita D’ Alessio, Mijares y Daniela Romo, entre otros.

“A Yuri se le verá con mucho pelo chino, muchas joyas, mucho cuero y muy atormentada”, adelanta Regina Blandón sobre su personaje.

“Han sido grabaciones diarias, con mucho canto, mucho ochentas, y la verdad es que está quedando divina”, dice la actriz de Cindy, la regia y Maquíllame otra vez.

El guión de Mentiras, la serie, corrió a cargo del propio Ripstein, Ilse Apellaniz (Rebelde) y Natalia García Agraz (Érase una vez, pero ya no), contando con la visión artística de López Velarde.

Méndez (Club de Cuervos), además de actor, funge como productor con su compañía Cine Vaquero, en asociación con Pez Caja.

De estreno

El próximo 9 de mayo Blandón llegará a las salas de cines con la comedia romántica futurista Firma aquí, que protagoniza al lado de Leonardo Ortizgris (Museo).

La ópera prima de Enrique Vázquez, se desarrolla en una época en que las parejas son elegidas mediante la tecnología y sus relaciones sólo pueden durar cuatro años, tiempo máximo para que la gente esté enamorada del otro.

“Cuando llegó el guión me dijeron que era una comedia romántica de ciencia ficción, latinoamericana y dije ‘¿qué?’. Me llamó la atención, me enamoré desde el momento uno y espero ahora que la gente salga del cine con cuestionamientos, debatiendo, sobre lo que son las relaciones”, considera la actriz.

Harold Torres (Desaparecer por completo) y Marcela Guirado (Cómo sobrevivir soltero) complementan el reparto de Firma aquí.