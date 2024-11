El cantante español Melendi está celebrando 20 años de carrera artística, y en México cosechó lo que ha sembrado en ese tiempo, porque durante su concierto en el Auditorio Nacional la noche de ayer, el público le entregó su cariño al hacer junto él una verdadera celebración de este show.

Desde el momento en que su banda de ocho músicos subió a los escenario, la gente de inmediato se puso de pie y le dio la bienvenida cuando con la melodía de "Hijos del mal" Melendi hizo acto de presencia.

“Quiero agradecerles que nos hayan regalado lo más valioso que tienen, su tiempo para poder estar aquí, y yo quiero corresponderles en todo, he conseguido que un gran amigo mío me acompañe aquí, la música es subjetiva, pero para mí es uno de los mejores artistas que ha dado mi país en los últimos 30 años, él se llama Manuel Carrasco”, fue como presentó a su colega y con quien interpretó "Con la Luna llena".

Melendi le pidió a su invitado que le regalara al público un tema más, se trataba del tema "Qué bonito es querer", tema que fue coreado por los presentes mientras aplaudían con los brazos en alto.

“Soy la peor persona para dar consejos de amor, tengo cinco hijos con tres mujeres diferentes, tal vez no me di cuenta que el culpable era yo, entonces pensé que era mejor cambiar la mirada que cambiar de pareja”, dijo antes de cantar "Mírame", y bajó del escenario para caminar entre el público, causando que las fans corrieran hacía él, Melendi pidió al personal de seguridad que lo dejaran moverse libremente.

“Hace unos años yo vine a este país y me acogieron de manera maravillosa, en especial una familia que me acogió como si fuera uno de ellos, en especial uno de sus miembros, Lucerito, que es la cosa más linda y la amo, pero creo ustedes la aman más que yo, porque es muy talentosa”, expresó el cantante mientras invitaba a Lucero Mijares a subir al escenario, y ella se levantó de su butaca para ir hacia él.

“Nuestro amor es reconocido y no tienes que disimular”, le dijo Melendi a Lucero, explicando que la conoció cuando ella era una niña, y recordó que ella lo defendía cuando se equivocaba en cosas como en lo que era el regional mexicano y lo que no, entonces interpretaron "El único habitante de tu piel".

“Esta canción es la más dura que he hecho en mi vida, porque todos hemos pasado una situación parecida, cuando compartes tanto con una persona y está desaparece del escenario lo echas de menos… porque al final la relaciona es un acuerdo entre dos personas y la casa sin ti no es lo mismo”, comentó para indicar que el momento romántico comenzaría, así cantó "La casa no es igual".

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Luego rindió un homenaje al género femenino con el tema "Déjala que baile", mientras en la pantalla central se proyectaban imágenes de mujeres destacadas como Ana Frank, Celia Cruz, Frida Kahlo, entre otras .

Acto seguido explicó que el tema "La promesa" es un tema que las Ha Ash hicieron, pero que esta vez no estarían por estar grabando su disco en Nashville, y le pidió a la gente que ellos las suplieran, pero justo cuando comenzó el tema Ashley y Hanna aparecieron en escena, aún así la gente los acompañó cantando.

“Tenemos que decir que nos sentimos honradas de estar contigo esta noche, México te adora; desde que lo conocimos ha sido un caballero y un gran amigo”, dijo Ashley.

Melendi dijo que ellas le habían cambiado la vida, y de pronto se comenzó a escuchar el grito "Malendi hermano ya eres mexicano”, a lo que él contestó que sí se sentía un poco así, entonces cantó "Tu jardín con enanitos".

Justo antes de terminar el tema "La promesa", pidió que prendieran la luz y enfocaron a una pareja, porque había alcanzado a ver una petición de matrimonio, cuando los aludidos aparecieron en las pantallas laterales del escenario, les deseó la mayor felicidad del mundo y entonces sí terminó la canción.

Melendi se despidió con el tema "Como una vela", y cuando éste agradeció al público por su presencia, les dijo que tenía una petición, que fueran muy felices y que no discutieran con idiotas, entonces salió del escenario y el público comenzó a pedir otro tema.

Cuando parecía que su petición no sería escuchada, su banda y él regresaron para cantar "Cheque al portamor".

“Es el momento de ponernos serios y agradecer de todo corazón, esta es una de mis canciones favoritas pero no creo que sea la energía para cerrar este concierto, creo que muchos han venido a escucharme a cantar un reggaetón”, bromeó Melendi y ahora sí se despidió con "Lágrimas desordenadas", en medio de la euforia de sus fans qué nunca decayó.

rad