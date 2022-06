Megan Fox está estrenando melena rubia y rosada ¡Se ve espectacular!

Nos queda claro que Megan Fox y Machine Gun Kelly están más que sincronizados y es que, entre sus demostraciones poco usuales de amor, esta vez sorprendieron con su llegada a una alfombra roja, pues los comprometidos no optaron en combinar sus atuendos, como hacen muchas parejas famosas, sino que coordinaron el color con el que tiñeron sus cabellos, ahora ambos lucen cabelleras rosadas, ¡se ven increíbles!

Desde que Megan Fox comenzó su relación con el rapero, su vida dio un giro de 360 grados, pues en su antigua relación con el padre de sus hijos, Brian Austin Green, llevaba un estilo de vida mucho más conservador. Pero desde que conoció a Machine Gun Kelly todo se volvió locura, euforia y adrenalina, con decirles que el músico diseñó un anillo de compromiso único en el mundo, y no exagero cuando me refiero a su particularidad, pues fue hecho para lastimar el dedo anular de la actriz si trata de quitárselo.

“Sé que la tradición es un anillo, pero yo lo diseñé para que fueran dos: la esmeralda –la piedra de nacimiento de Megan– y el diamante –mi piedra de nacimiento–, entrelazados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de dos almas y forman el corazón que es nuestro amor”, dijo el rapero de 32 años, en una entrevista para “Vogue”.

Su muestra de afecto publica más reciente resulta más inocente, pues Megan se animó a teñir su cabello rosa dorado para armonizarse con Machine, que desde hace unas semanas presume una cabellera rosada y explosiva. Durante la presentación de "Machine Gun Kelly's Life In Pink", la película de Disney+ donde el rapero cuenta su experiencia, en el camino por alcanzar la fama, la pareja lucía muy cercana, pues desde que se comprometieron, el 11 de enero, lucen más felices que nunca.

Al conocerse, durante la filmación de Midnight in the Switchgrass (2020) y con una clara química, amos decidieron terminar con sus respectivas parejas y emprender una nueva historia. Aunque, en realidad, ya habían coincidido en una fiesta de celebridades en Los Ángeles años antes, y aunque cruzaron un par de palabras, luego que Megan le expresara que olía a marihuana y él asegurara que él era la mismísima hierba encarnada, no recuerdan haber cruzado miradas. Lo que Fox asoció con una señal que no era el momento para estar juntos.

Ahora, se puede ver a la pareja por todos lados juntos, Megan lo acompaña en cada presentación y hasta se ha convertido en la protagonista de uno de sus videos musicales, hecho que alegra mucho a sus fans, pues por casi 10 años, la actriz desapareció del foco del público y ahora regresa en su mejor momento.

