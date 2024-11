Durante el arranque de grabaciones de la nueva telenovela de Las Estrellas Regalo de amor, la actriz de 79 años Diana Bracho apareció caminando despacio y saludando a sus compañeros de elenco, quienes la auxiliaron para bajar las escaleras lo que dio pie a que bromeara: “Lenta pero segura”, sus colegas correspondieron al comentario con abiertas risas.

“Muy agradecida de ser parte de este elenco, que tiene un ambiente muy unido, me encanta trabajar con gente joven, porque siempre es importante compartir lo que yo sé, lo que he aprendido, con personas jóvenes que me dan también muchísimo estímulo.

“A mí me encanta la gente joven, me cae gorda la gente de mi edad que cree que sabe todo”, contó entre risas la actriz.

Bracho regresa a la tv después de una operación de columna a la que se sometió en marzo pasado, que no la detuvo de hacer teatro junto a Juan Manuel Bernal en la obra Madres e hijos, periodo en el que terminó su recuperación.

Ahora, aseguró, se sigue revitalizando con el elenco de actores con los que trabaja, entre ellos Bárbara Islas, de 34 años; Paco Pizaña, de 25, y los protagonistas Chris Pascal, de 31 años, y Alejandra Robles Gil, de 35.

“Todos los días aprendo muchas cosas. Ya he trabajado con Ale, con Paco Pizaña en la novela anterior. Todos, una bola de jóvenes fantásticos, muy buenos actores. Silvia Cano (productora) elige muy bien a sus equipos, Ana Julia (directora de casting) es su aliada en esto”.

Diana Bracho agregó que son personas que ven teatro y ven cine, y ahí descubren talentos jóvenes, que no hacen televisión.

“Cuando ves a los mismos el público pierde el interés, por eso es bueno ver gente nueva y joven, eso me motiva a continuar haciendo lo que amo todos los días”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que busca entregar con su nuevo papel, valores que, considera, deben mantenerse en la televisión abierta en México, junto a nuevos tópicos, como las opciones de maternidad que se abordarán en Regalo de amor, a partir del primer trimestre de 2025 a las 16:30 horas.

“El amor y saber perdonar son los mensajes que vamos a darle a todas las familias, pero también el tema de la maternidad no biológica; creemos que es algo con lo que muchas madres pueden identificarse, y que además no se toca mucho en estos programas”.