Mayrín Villanueva recibe mensaje de su hija Romina Poza: "mi mamá es mi mejor amiga"

Desde que los dos hijos mayores de Mayrín Villanueva decidieron dedicarse a la actuación igual que ella, la actriz acepta que se ha convertido en una porrista que “desde la banca” apoya su evolución.

Villanueva se convirtió en madre por primera vez con Romina en el año 2000, junto a su entonces pareja Jorge Poza, después recibieron a Sebastián, hoy de 19 años, y finalmente junto a su actual esposo, Eduardo Santamarina, tuvo a Julia, en el 2009.

Recientemente Romina debutó en la actuación con la telenovela “Vencer la culpa”, una telenovela de Rosy Ocampo dirigida por Benjamín Can, con quienes Mayrín también ha trabajado y agradece que ahora le estén enseñando a su primogénita.

“Al verlos me acuerdo muchas veces de cuando yo empezaba y es una nostalgia”, cuenta Mayrín.

“¡Yo no puedo eh! Me da mucha emoción, la lágrima inmediata y es algo que todos los que sean padres saben lo importante que es, no importa en lo que se quieran desarrollar, pero ver a tus hijos empezar su camino y empezar a abrirse puertas es tan bonito”, señala.

Romina aplica los consejos de su madre

Tanto ella como Sebastián y Julia estuvieron presentes en la presentación de la serie “Isla Brava”, de Vix+, donde Romina es parte del elenco con otros actores como Erik Hayser, Fernanda Castillo y Flavio Medina. Orgullosa la actriz de “Vecinos”, dijo que el consejo más importante que le ha dado a sus hijos es que siempre sean respetuosos.

Mientras que Romina destacó la confianza propia como una de las recomendaciones más importantes que le ha dado su mamá y le dedicó unas palabras de amor que van más allá de su relación familiar.

“Te amo con todo mi corazón, sin duda alguna has sido el mejor apoyo, la familia que tengo no la podría cambiar por nada, soy afortunada de tenerlos. Eres mi mejor apoyo y mi mejor amiga”, expresó Romina.

La también modelo también dijo que para ella ser hija de famosos no ha significado ningún inconveniente, al contrario, la ha fortalecido en esta carrera.