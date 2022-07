Mayra Rojas ha sufrido la violencia de género por parte de sus parejas

La violencia de género es algo que lamentablemente sufren muchas mujeres en su día a día y que muchas de estas veces no es violencia física, sino psicológica e indirectamente son violentadas sin darse cuenta o estar acostumbradas a esto.

La actriz Mayra Rojas que participa en la obra de teatro “La Mudanza”, expresó su punto de vista y compartió vivencias personales sobre la violencia hacia las mujeres.

"Me han tocado parejas celosas, parejas que no les gusta lo que hago como actriz o parejas que te quieren todo el tiempo junto a ellos, he tenido experiencias que no han sido las más sanas pero nunca me ha tocado una pareja violenta", expresó la actriz.

Rojas, reveló que en una ocasión su primer marido se puso muy violento por algo que le pusieron en la bebida, que incluso ella llegó a desconocer a su entonces pareja porque nunca lo había visto así.

Rojas también ha lidiado con la violencia en redes sociales, recientemente recibió ataques tras opinar sobre la relación de Sasha y Luis de Llano.

"Vivimos en un mundo donde nos escudamos detrás de un teléfono, de un ipad, de una computadora, la gente opina muy fácilmente porque no tienes que encarar a nadie, hay cosas que duelen y otras que no, pero nunca terminas de caerle bien a todo el mundo, he aprendido a lidiar con los comentarios”, dijo Mayra.

La actriz lamenta que la violencia de las personas llegue hasta las amenazas.

"Lo que me da miedo es lo que puede llegar a sentir la gente, que alguien te amenace públicamente y te diga; ojala que a tus hijas les pase lo mismo, dices en que mundo estamos viviendo, si yo no le hice daño a absolutamente nadie".

La actriz se estará presentando en la puesta en escena llamada “La Mudanza”, la cual trata sobre las relaciones tóxicas y la violencia en la pareja, se presentara todos los sábados con dos funciones a las 19 y 21 horas.

“¿Cuántas parejas no se dirigen la palabra?, ¿Cuántas parejas tiene sus relaciones de amante? Y ante la sociedad pareciera que son la familia perfecta, pero dentro del núcleo familiar sí saben lo que está pasando, esta obra lo que hace es reflejar las relaciones tóxicas de esta clase”, finalizó.

