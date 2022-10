Maya Zapata pausa la actuación a favor del “Poder prieto”

La actriz Maya Zapata se ha convertido en una férrea representante del movimiento "Poder prieto" y a dónde quiera que va difunde su mensaje de la no discriminación y el racismo. Eso hizo en la pasada entrega de los Premios Metro, en donde dijo que ha decidido no realizar otros proyectos el resto del año, que no sean los talleres de información y concientización dirigidos a la gente que está involucrada en cine, televisión, series y teatro, sin importar que la critiquen.

“Hay personas que me alucinan muchísimo, pero es parte de y uno aprende también de las críticas, por eso intento sacar lo mejor de ellas, tratando de ver la información valiosa que hay detrás del enojo e intentar hacer cambios”, cuenta.

Juan Carlos Barreto andaba muy cerca de Dios

Vaya susto que se dio el actor Juan Carlos Barerto durante la grabación final de “La Madrastra”, pues por un segundo ya no la contaba. Esto debido a que en la escena final durante la boda de “Marcia” (Aracely Arámbula) y “Esteban” (Andrés Palacios), su personaje de padre oficializó la ceremonia religiosa, sin embargo, por un momento de asustó porque al momento de que personal del staff colocó una mesa de vidrio esta estuvo demasiado cerca de él, hasta el punto de que llegó a gritar lo siguiente: “¡Cuidado, me van a decapitar!”.



Y a Epy Vélez parecía que le dieron una revolcada

En esa misma grabación, antes de terminar la escena final se escuchó a través de las bocinas a un hombre que dijo: “maquillaje: arreglen a ‘Violeta’ (Epy Vélez) porque parece que le dieron una revolcada”; de inmediato el actor Eduardo España, quien fue su pareja dentro del melodrama, respondió “esa viene después”, lo que provocó risas en el Lienzo Charro donde se grabó la escena. Tal parece que el ambiente en este producción fue de primera.



