¿Maya Nazor quiere regresar con Santa Fe Klan?: "Te diría que volvieras, pero eso no se pide"

Maya Nazor subió un nuevo video a su cuenta de TikTok y, pese a que aparece como en muchos otros, bailando y cantando alguna canción de moda, en esta ocasión no pasó desapercibida la letra del tema que eligió para una de sus más recientes publicaciones, pues se trata del sencillo de Manuel Turizo, titulado “La bachata” que habla nada más y nada menos de la añoranza de un amor que ya no está, ¿se tratará de una indirecta a Santa Fe Klan?

Los fans de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, fueron los primeros en señalar la relación entre el rapero y Maya cuando se dieron el “sí”, en una romántica cita por las calles de Guanajuato, pues no daban crédito de que la influencer tuviera sentimientos genuinos por el músico y, ahora que la pareja se separó, no hacen más que buscar emparejarlos a cómo de lugar.

¿Maya Nazor extraña a Santa Fe Klan?



Foto: Instagram

Hace tres días, Nazor, que es muy activa en su cuenta de TikTok, publicó un video donde hace “lip sync” al ritmo de “La bachata”, una canción del cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, la cual habla de los sentimientos que atraviesa una persona cuando pierde un amor, por ejemplo, como stalkearlo en sus redes, echarlo de menos recordando viejos tiempos y tener el deseo de volverlo a buscar.

Lee también: Nadia Ferreira: la esposa de Marc Anthony impone la tendencia de mini short y botas altas con estos 3 looks

El fragmento que Maya cantó de esta canción, lanzada en mayor del año pasado, dice así:

“Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias, tu número lo borré, no sé pa´ qué, si me lo sé de memoria (…) Me hiciste daño y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles en las que me besaste, escuchando las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide (…)”



Fans de Santa Fe Klan lo alientan a buscar a Maya

Inmediatamente, seguidores de la pareja reaccionaron a este video que, al momento, cuenta con más 37 mil reacciones y cientos de comentarios, en los que las y los usuarios no sólo sugieren que se trata de una indirecta para Santa Fe Klan, a quien, además, etiquetaron en los comentarios, aconsejándole que no pierda más el tiempo y vuelva a buscar a Maya, pues así como hay muchas personas que criticaron su relación, hay otras tantos que todavía hoy la apoyan.

¿Qué pasó entre Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Fue a mediados de diciembre cuando el rumor que Maya y el rapero habían terminado su relación comenzó a generar ruido, pero no fue sino pocos días antes de la Navidad y el Año Nuevo, que la influencer de 24 años oficializó la separación, en medio de dimes y diretes, situación que, en su momento, le generó molestia y tristeza, debido a que seguidores de Santa Fe Klan declararon que la joven sólo estaba interesada en el dinero de su expareja.

Ante dichas especulaciones, Maya fue determinante en mostrar su descontento, aclarando que ella es una mujer perfectamente capaz de trabajar y valerse por sí misma, por lo que único que esperaba de Ángel, era que estuviera presente en la crianza de Luka, el hijo de siete meses que tienen en común.

“Yo no soy una interesada, no me fijo en una persona por su físico ni por su dinero ni por lo que hace o no hace; yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso; lo único que pido es respeto”, dijo durante una transmisión en vivo en su momento.



Foto: Instagram

Lee también: Carlos Trejo desiste de pelea contra Adame

Así fue la historia de amor entre Maya Nazor y Santa Fe Klan



Foto: Instagram

La relación entre Maya y Santa Fe, aunque corta, fue muy intensa, pues todo comenzó en 2021, cuando la influencer y el cantante se escribían a través de las redes sociales y, desde ese momento, Nazor llegó a revelar que se sentía atraída por el rapero, debido a la forma tan profunda de la que hablaba de diferentes temas. Esta atracción terminó por consolidarse cuando se vieron por primera vez, pues a los cinco minutos de estar cerca de él supo que era un hombre especial.

Fue así que, en agosto de ese año, la pareja oficializó su relación, con una serie de fotografías que compartieron en Instagram en la que se dan un romántico beso en las calles de Guanajuato, región de la que es originario Ángel; a partir de ahí, pasaron sólo nueve meses para que en abril anunciaran que estaban esperando un bebé, al que presentaron ante su público en junio 2021, sin embargo, la relación se acabaría muy pronto, a tan sólo cinco meses de la llegada de Luka, su primogénito.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc