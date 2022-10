Maxine Woodside celebra 33 años de su programa “Todo para la mujer”

Han pasado 33 años desde que la conductora Maxine Woodside diera la bienvenida al público a su programa “Todo para la mujer”. Desde el estreno hasta hoy han pasado muchas cosas como una demanda de Lucía Méndez luego de que criticara su vestido y su reciente pleito con Verónica Castro, todo como parte de los gajes del oficio de la periodista.

“(Verónica Castro) me reclamó que Anita Alvarado había dicho que ayudó a una chica pagándole la escuela o la computadora, ven ahí está un chisme porque ¿cómo saben que sí le pagó a la chava? Pues porque la chica lo dice, pero ésta también puede decir mentiras, entonces hay que ver el recibo de que sí le pagó la escuela”, comentó Woodside.

Pero su colaboradora Ana María Alvarado explicó que sí hizo el comentario, pero que lo hizo defendiéndola, así que Verónica lo interpretó de manera equivocada.

“Verónica le dijo a Maxine que sus abogados saben qué digo por redes sociales y qué digo en mi teléfono, pero luego les paso la clave para bloquear cuando les tienen desviadas las llamadas y para evitar los hackers, ya mi abogado me pasó los datos, así que ya no te preocupes ya no vas a saber qué digo”, expresó Alvarado.

La periodista aseguró que a pesar de que le pidió disculpas a Verónica Castro, ésta no lo entendió, tal vez porque está muy sensible por el tema de acoso a menores en el que la involucraron.

Ambas periodista recordaron otras anécdotas, como cuando Olivia Ollins les contó cosas horribles de su exmarido, el publicista Silvio García Patto (q.e.p.d.), entonces ellas lo comentaron al aire, la actriz se reconcilia con él y terminan demandadas, pleito que duró cinco años, por mencionar algunas.



Es que el día de ayer el programa “Todo para la mujer” cumplió 33 años al aire, y como ya es costumbre la producción le preparó un pequeño festejo a la titular, quien volvía al estudio después de estar trabajando en casa.

“Estoy feliz y regresando al foro después de dos años y siete meses, estoy contenta de estar con el staff, verlos a la cara porque sólo los veía por zoom, bueno tienen como un año yendo a casa pero no es lo mismo, aquí sí se siente otra cosa”, dijo Woodside al terminar la transmisión de su programa a los medios presentes.

La conductora consideró que el trabajar en armonía, a pesar de los contratiempos que se puedan presentar, ha sido la clave para que el programa llegara a los 33 años de transmisión, porque ella no es una mujer de pleito y antes de verse enfrascada en un conflicto, prefiere darse la vuelta y marcharse.



También considera que el tratar bien a los artistas en lugar de atacarlos o acosarlos con tal de conseguir la nota, ha sido fundamental para tener el prestigio que hoy tiene el programa.

“Sí tenemos mucho chisme pero no de mala leche. Tampoco te sacas de la manga un chisme, porque hay que tener ‘los pelos de la burra en la mano’, tuve un buen maestro que fue Jacobo Zabludovsky (q.e.p.d.), siempre decía, cuando vayas a dar una noticia tienes que tener el papelito para probarlo sino no lo puedes decir, y sí es cierto, porque hay muchos chisme de me dijeron, me comentó el amigo del amigo”, dijo Maxine.

Pero Maxine aseguró que a pesar de que sabe mucho más de los famosos de lo que se ha dicho, dijo que prefiere seguir guardando esa información.

“Prefiero un amigo que una nota, porque me han contado cosas que ni se imaginan, pero prefiero tener a mis cuates que balconearlos; pero en el medio artístico es muy difícil tener amigos, porque si hablas bien de ellos sí te quieren, pero si hablas mal de la obra en que están o del vestido que le quedaba horrible, se enojan”.

