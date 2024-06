Maxine Woodside, acusada de violencia de género por comentarios sobre Geraldine Bazán

Hace unos días, Maxine Woodside sorprendió con las declaraciones que hizo sobre Geraldine Bazán, pues sugirió que la actriz no había tenido ningún proyecto relevante del cual hablar, motivo por el que era normal que sólo se le preguntara por su exmarido, Gabriel Soto, aunque eso no fue todo, pues "la reina de la radio" sugirió que la concepción de Elissa Marie había sido en un hotel, cuando los actores todavía ni eran novios, comentarios por los que la locutora ha sido muy criticada.

Hace una semana, a poco de que Geraldine volviera a México, luego de permanecer en "La casa de los famosos", de Telemundo, por 69 días, la actriz fue acaparada por los medios de comunicación, ¿el objetivo?, cuestionarla acerca de los comentarios que hizo en el realityshow, mediante los que aseguró que Gabriel le había sido infiel a Irina Baeva con Sara Corrales.

Este fue un tema a tratar durante la transmisión de "Todo para la mujer", el programa de Maxine, en el que expresó que para ella no era una sorpresa que Geraldine fuera interrogada sobre su exmarido, debido a que no tenía ningún otro asunto más trascendente del cual hablar a la prensa.

"A ver..., ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine?, perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating?", dijo a su compañera, la periodista Vicky López.

Fue así que Vicky, tratando de mediar en la situación, estimó que Bazán contaba con una larga trayectoria en el mundo de la pantalla chica; Woodside insistió y le pidió que nombrara alguna de sus telenovelas.

López trastabilló antes de recordar el nombre de "Victoria", telenovela donde Geraldine dio vida a la hija del personaje principal, interpretado por Victoria Ruffo, aunque reconoció que se trataba de un proyecto que había realizado hace 17 años.

La situación no se detuvo ahí, pues Maxime rememoró la manera en que, supuestamente, se concretó la relación entre Geraldine y Gabriel, pues expuso que la actriz se embarazó en la primera cita.

"Salieron una sola noche y esa noche se embarazó, ese día de que nada ves nos vimos en un ratito, ese día pego, nada más fue la puntita y pegó, dijo: ´-Ok, sí estás embarazada, pues nos casamos´, y ahorita para Gabriel Soto, sus niñas son su vida", dijo.

Estos comentarios fueron reprobados en redes sociales, debido a que usuarias y usuarios consideran que la locutora ejerció violencia de género contra Bazán, haciendo alusión a que su mayor éxito era la relación que había consolidado con un hombre, minusvalorando su trayectoria en la actuación, profesión en la que debutó en 1993, hace más de 30 años.

Geraldine Bazán prefiere hacer mutis ante los comentarios de Woodside, pues aseguró que enfoca toda su energía en sus hijas, Elssa Marie y Alexa Miranda, de 15 y 10 años, respectivamente.

"No tengo nada que decir, se cruza esa línea de sororidad, de humanidad, pero yo me enfocó en lo mío, lo que soy yo, lo que son mis hijas, y creo que, al final, la conciencia está en cada uno, no se puede hacer más", destacó.

Aunque indicó que considera que comentarios como estos deberían de ser sancionados, pues pueden llegar a afectar la vida de una familia.

"Los periodistas que emitan una opinión, sin tener un conocimiento de causa, híjole... debería de haber una sanción, me parece, aunque entiendo que a eso se dedican, de eso comen, de eso se trata su trabajo, mucho depende el tipo de persona que sea".

melc