Mauricio Martínez quiere dejar algo más que su voz

Mauricio Martínez espera que, cuando ya no esté, “además de mi música y el teatro, se quede un mundo un poquito mejor de como lo encontré”, así lo expresa en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor y cantante ve en su voz la herramienta más importante que tiene para manifestar sus pasiones y pensamientos. A través de ella ha visibilizado temas como la salud física y mental, a la par que ha buscado ser una voz para la comunidad LGBT+ y se ha volcado a hablar de temas como el abuso sexual, pues al no ser padre se cuestiona “¿qué legado voy a dejar aquí cuando ya no esté?”

“He entendido que gracias a mi trabajo de años me he ganado un lugar y una plataforma en la que la gente me pone atención y si yo abro la boca o escribo algo en mis redes sé que va a tener una repercusión, entonces me gusta hacer conciencia, abrirle los ojos a la gente”, afirma Martínez, quien a sus 45 años ha enfrentado en cuatro ocasiones el cáncer de vejiga, situación que lo llevó a valorar su salud.

Desde su residencia en EU, el quinto mexicano en protagonizar un musical de Broadway está por iniciar un nuevo reto: la grabación de un disco en vivo. El músico se presentará los próximos 5 y 6 de octubre en el 54 Below de Nueva York para grabar el espectáculo 5’11, based in NYC, donde interpreta temas emblemáticos de musicales como El fantasma de la ópera.

“Este disco es una culminación de tantos años de preparación”, dice del show que en vivo tendrá la participación de la actriz Linedy Genao y la drag queen Alexis Michelle.

A la par de su trabajo profesional, Mauricio sigue buscando justicia contra el productor Antonio Berumen, quien no ha sido vinculado a proceso. En marzo de 2022, Martínez denunció abuso sexual por parte de Berumen, siendo el primer caso masculino respaldado por la asociación Nosotras para ellas.

“Si a las mujeres no les creen cuando denuncian una agresión sexual, imagínate a los hombres en un país como México, que es tan machista, tan homofóbico”.

