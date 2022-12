Mau se siente afortunado por la familia que le tocó: "Los Montaner" estrenan temporada

A través de su serie documental “Los Montaner”, la familia comandada por el cantante Ricardo Montaner ha compartido con su público un poco más de lo que se vive al interior de sus vidas. Al respecto, Mau, hijo de Ricardo y miembro del dúo Mau y Ricky es sincero:

“Me siento orgulloso de la familia que tengo”, asegura Mau Montaner. El músico señala que no le gusta ser creído con respecto a sus logros pero en lo que se refiere a su familia sí se “cree mucho”.

"Tengo una familia tan hermosa que me siento tan amado, tan cuidado y tan poco juzgado por ellos que me permiten ser como soy y esa celebración me gusta. Amo que la gente pueda sentirse parte de la familia y pueda sentirse amada de parte nuestra y que sean amados tal y como son", apunta.

Junto a su hermano Ricky, su hermana Evaluna y sus padres Ricardo y Marlene están de estreno con la segunda parte de “Los Montaner” que a partir de este miércoles ya está disponible en la plataforma Disney+. En ella también aparecen sus parejas: Sara Escobar, esposa de Mau, Stefania Roitman, esposa de Ricky y Camilo el esposo de Evaluna.

La serie de Disney+ presenta momentos de su familia como el embarazo de Evaluna o la boda de Stef y Ricky y si bien los integrantes son un ejemplo de la familia tradicional, Mau y Ricky coinciden en que, que no hablen de temas otro tipo de familias o diversidad sexual no significa que no haya un respeto y amor también.

“El mensaje nuestro no es un mensaje de ‘papá, mamá’. Nosotros en la familia de los hijos de mis papás no hay nadie gay, por ejemplo, pero que no hablemos de eso no quiere decir que la base del amor y del respeto no esté igual”, apunta Ricky.

“Aunque hay familias donde no sea el típico papá, mamá, hermanita mayor y dos hermanitos chiquitos… aunque sea una familia alterna o no todas las familias sean tradicionales, el mensaje de amor y respeto es el mismo. A nosotros nos tocó así, gracias a Dios nuestros padres siguen juntos y no es el caso de mucha gente”, considera.

Una familia imperfecta

Mau recalca que ninguna familia es perfecta y que aunque en su caso tengan la típica familia todos son distintos.

“Yo creo que está ahí la hermosura de una familia, la habilidad de uno poder sentirse libre de ser quién es uno, esa diversidad y habilidad de poder ser uno dentro de la familia y que el resto lo apoye a uno tal y como es”, explica.

Ahora que está por terminar el 2022, los cantantes recuerdan cuál ha sido una de sus celebraciones de fin de año más peculiares y fue precisamente para recibir al 2022.

Los músicos explican que estaban en Miami con Camilo, Evaluna y Sara, cuando, a punto de que diera la medianoche, Ricky les llamó por teléfono:

“Me llama diciéndome que se le quedó varado el carro en el drive through (servicio para llevar) en uno de estos restaurantes donde venden papitas y hamburguesas y Ricky se quedó varado con Stef”, relata Mau.

“Eran las 12 de la noche y estábamos nosotros celebrando el 1 de enero ayudando a Ricky a prender su carro, a empujarlo”, explica, recordando que fue ahí donde se dieron el abrazo de año nuevo.



