A través de las redes sociales Melissa Yamel, productora de standup feminista, denunció públicamente el presunto abuso sexual que sufrió a manos del comediante y expresentador de "La Academia", para Estados Unidos, Mau Nieto.

De acuerdo con varios mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, la joven reveló que los hechos habrían ocurrido en el 2018 en el Woko Comedu Club un foro dedicado a este género de la comedia que recientemente fue clausurado.

Yamel explicó que visitaba con frecuencia este lugar ya que es una gran amante del standup, una de esas noches coincidió con Nieto quien presuntamente la alcoholizó para después poder abusar de ella.

Según su relato, todo inició como un encuentro casual. Ella se acercó al también conductor para felicitarlo por su carrera, después él la invitó a tomar algunos tragos y cuando perdieron la cuenta le reveló que sólo quería acostarse con ella: Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; 'Qué estás tomando?' Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?'. Para poder coger contigo, respondió”.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Después de esas palabras, la joven aseguró que Mauricio la tomó del brazo y la llevó hasta el baño del lugar, donde habrían mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento: “No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban.”, agregó.

En otra parte de su historia, la chica señala que varias personas cercanas al humorista le reclamaron por su comportamiento pues podría haberle arruinado la carrera, incluso, le dijeron que ya no frecuentara más el lugar y comenzaron a ofenderla.

Reveló, también, que si no habló a su tiempo fue por miedo pues perdió muchas oportunidades de trabajo y sufrió violencia por algo que ella no buscó; sin embargo, explicó que decidió alzar la voz como un acto de amor a ella misma y para librarse de una carga que ya no está dispuesta a soportar.

Por último, Melissa aclaró que no hablará del tema por salud mental, pero hizo un llamado a todas las personas que han presenciado casos similares para que dejen de convertirse en cómplices y detengan “algo que, claramente, saben que no está bien”.

Hasta el momento Mau Nieto no ha hablado sobre los señalamientos en su contra, pero decidió restringir el acceso a cuenta de Twiitter.

