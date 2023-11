Matilde Obregón no se deja y responde a Sergio Mayer en plena entrevista: "A mí no me mandas"

Sergio Mayer demostró descontento en una entrevista con Matilde Obregón cuando la periodista indagó insistentemente en el conflicto que existe entre él y sus excompañeros de Garibaldi, pues si bien en principio sí contestó a todas las preguntas que le hizo, llegó un momento en que el actor le pidió que se detuviera, pues le parecía una falta de respeto que, tras toda su vida y carrera, en el tema en que quisiera profundizar fuera en sus diferencias con el grupo, sin embargo, la entrevistadora no permitió que le hablara con disgusto y le recordó que a ella no le podía pedir que siguiera sus órdenes.

El actor se convirtió en el más reciente invitado de Matilde Obregón para su canal de YouTube, donde confirmó que este fin de semana llevará a cabo la presentación de su libro biográfico "Entre el infierno y el éxito", durante una de las jornadas de la Feria del Libro (FIL) Guadalajara, en el que habla de distintos pasajes de su vida, partiendo de su infancia en la que creció en Iztapalapa, hasta su intervención en la vida política, cuando fungió como diputado de Congreso de la Unión, durante el período 2018 - 2021.

De hecho, confió que en su obra autobiográfica no abunda en el problema que tuvo con Garibaldi, debido a que el conflicto tuvo lugar cuando ya había acabado de escribir el libro, por lo que Obregón no perdió la oportunidad de hacerle una serie de preguntas relacionadas con un objetivo; conocer la causa que detonó el problema mediático que ahora protagoniza con los miembros del grupo al que perteneció durante los ochentas y noventas, quienes se reencontraron recientemente bajo el nombre de GB5, precisamente porque Mayer no les permitió usar el nombre con el que se dieron a conocer.

Los problemas entre Sergio y el grupo se dieron con todos y cada uno de sus integrantes, o así lo aseguró luego de que destacara que, en cada reunión de Garibaldi, ha sido él el único que ha invertido en la producción del show, lo que le confirió del papel de ser aquel que tomara las decisiones en torno a la logística de los reencuentros, situación que llegó a irritarlas e irritarlos, debido a que consideraban que el actor tenía privilegios de los que nadie más se beneficiaba.

Hasta confesó que el que salió más perjudicado, en todo caso, había sido él, pues en muchas veces lo dejaron esperando en los ensayos o simplemente fallaron con el compromiso que ya habían pactado, asegurando que algunas de esas cancelaciones se debieron a problemas con el alcohol, inseguridades y soberbia por parte de algunos integrantes de la agrupación, sin embargo, aseguró que nunca se peleó con ellos por el gran cariño que les tenía.

"Invertí tiempo, dinero y esfuerzo muchas veces para sacar adelante al grupo y siempre dí la cara por ellos, ayudándolos en momentos que me solicitaban porque mi relación con ellos va más allá de un grupo, fuimos hermanos durante mucho tiempo", destacó.

Por ese mismo motivo le causó gran sorpresa que al acabar su participación en "La casa de los famosos México", las y los Garibaldi ya tuvieran todo organizado para su reencuentro, sin que Mayer fuera consultado y aunque asegura que él no busco "cerrarles las puertas", reconoció que les expresó que no podían usar el nombre del grupo ni ser anunciados con él, ya que él contaba con un permiso firmado por Televisa que le daba la autorización de manejar el nombre de la manera que le pareciera más conveniente.

No obstante, "el Tata" reconoció que como todo el mundo, él también comete errores y hasta reconoció que sí humilló a Katya cuando le expuso los motivos por los cuales el tenía más derecho de ganar más dinero que los demás, pero destacó que ha sido su personalidad lo que lo ha llevado al lugar en que su carrera se encuentra, al indicar que aunque él no esté en el reencuentro de Garibaldi, su vida y sus ingresos no se acaban, pues tiene muchas más fuentes de trabajo y proyectos por los cuales velar.

"Yo a la hora de trabajar soy muy cabr*n porque soy muy exigente, porque soy muy profesional, sí habló muy fuerte, soy muy directo y soy muy cabr*n cuando hablo, ¿cuál es el problema? He sido muy prudente, he mantenido silencio, me han dicho y acusado de todo y he aguantado vara, entonces mejor mantengámonos callados, respetémonos, respetemos nuestras carreras porque, con respecto a carreras, sí hay una diferencia", destacó.

Las preguntas de Obregón se prolongaron y, al cabo de más de la mitad de la entrevista, el tema central fue el de GB5 y sus diferencias con el actor, situación que incómodo a Mayer, quien no se quedó callado y le expresó a Matilde que ya había sido suficiente, por lo que puso en tela de juicio la relevancia que esa entrevista podía llegar a tener, al sólo enforcar la atención en ese tema.

"Estás dedicando mucho tiempo, tantos temas que hay...", le dijo visiblemente molesto.

A lo que la periodista contestó inmediatamente: "Míralo, ya me va a mandar a mí, a mí no me mandas, espérate".

Y aunque el actor aseguró que esa no era su intención, siguió exponiendo su insatisfacción por el curso que tomó la entrevista.

"No, no te mando pero como que ya le dedicamos mucho tiempo, ya te expliqué, eres la primera y la única a la que le hablado de eso, ¿qué más te puedo decir?".

La periodista insistió por última vez preguntándole si había llorado por las diferencias que se han dado con Garibaldi, lo que pareció desesperar más a Mayer.

"Matilde... ya, esas preguntas ya, no, no, no, si vas a seguir con esas preguntas... igual te voy a responder que no, me parece hasta absurda la pregunta y te lo digo con todo respeto, Matilde seamos respetuosos, me encanta tu programa, sé formal y sé respetuosa y esas preguntas, te lo digo con todo respeto, no vienen al caso", precisó.

