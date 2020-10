MasterChef "cocina" su elenco: concursará hijo de Cuauhtémoc Blanco

¿Cuántas tazas de agua se necesitan por una taza de arroz?, fue la pregunta que descartó a la mitad de los aspirantes a la edición de MasterChef México, pero el resultado, de acuerdo con el productor Hernán Albarenque, es haber logrado el “casting perfecto” para el show.

Junto a las mesas donde acaban de cocinar los concursantes, Hernán observa orgulloso lo que hay detrás de lo que se verá en pantalla: luces, cámaras, un equipo acomodando las mesas, camarógrafos y una caja donde venían ejemplares del maíz de Jala, endémico de Nayarit, temática del programa a grabar.

“Es la primera vez que tengo un casting sin errores, perfecto, es un universo de mexicanos increíble; no haberse rendido hace que estas 20 personas que entraron a MasterChef 2020 sean únicas”.

Un médico, un observador de aves, una exsoldado, un comerciante de la Merced, el hijo del futbolista Cuauhtémoc Blanco (Cuauhtémoc Blanco Jr.) y un ama de casa son algunos concursantes que tratarán de convertirse en los mejores chefs pero también en los personajes favoritos del público.

También lee: Hernán Albarenque cocina un "MasterChef" a fuego lento

“Tenemos un mixólogo, Israel Díaz, él estará preparando unos tragos para que los chefs tomen la decisión más cruel de la jornada. No tenemos miedo a nada, no tenemos miedo a ver lo que discutan Joserra, Betty y Adrián. Al final se tienen que poner de acuerdo en mandar a su casa a alguien, no nos avergüenza lo que tengan que decir para que la gente pueda ver hasta el rincón más inexplorado”, contó el productor, quien dijo que el público podrá seguir en redes sociales toda la discusión.

En la pandemia. Durante el programa, los concursantes estarán viviendo en una casa provisional, justo en la zona en la que se encuentran los foros, en la que deben mantenerse. Antes de que comenzaran las grabaciones, la producción realizó pruebas de Covid-19 para descartar que tanto concursantes como conductores, chefs y personal del set estuvieran contagiados.

“En el casting tuvimos dos casos positivos, una de las personas se recuperó pero la otra no tiene síntomas y no pudo venir porque sigue dando positivo”, dijo Hernán.

También habrá, por primera vez, dos concursantes extranjeros que han vivido muchos años en el país.

También lee: Cuauhtémoc Blanco compara lucha contra la corrupción con el futbol

Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la imposibilidad de desarrollar su trabajo como siempre este año, los chefs agradecen una ventana como este programa.

“Tuvimos que cerrar muchos meses, nos quitó mucho dinero. Tengo dos restaurantes e iba a abrir otro pero por esto no se pudo, iba a estar aquí en la ciudad. Nosotros sobrevivimos gracias al programa, con ese dinero se cubren pérdidas, gastos, deudas, no se gana dinero pero por lo menos no estamos perdiendo”, dijo el chef Herrera.

Betty tuvo que navegar esta pandemia con 60 empleados.

“Mi restaurante está dentro del hotel Garza Canela en el puerto de San Blas y ha sido muy duro porque no sólo se canceló, se cancelaron dos proyectos de vida. Ha habido compromiso con mi equipo de trabajo porque a todos los mantuvimos en sus puestos”.

También lee: Melodramas, la apuesta de Televisa para 2021

Para Joserra, la crisis ha sido muy dura pero ha sabido sobrellevarla con sus cinco tiendas, cuatro en la Ciudad de México y otra en Los Cabos.

“Gracias a Dios tengo mi plantilla completa, a todos les llega su quincena, debes tener un colchón para este tipo de situaciones”, enfatiza.

Israel Díaz, el mixólogo integrante de esta temporada, está más que feliz por sumar algo importantísimo a la hora de la comida: las bebidas.

“Vamos a hacer muchas bebidas que a México lo tienen posicionado como un lugar con bebidas ancestrales, artesanales”.

Como en ediciones anteriores, Anette Michel será quien conduzca este barco, que estrenará el viernes 30 de octubre a las 19:30 horas por Azteca UNO.