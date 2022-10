"MasterChef Celebrity": Por un golpe de suerte Macky González se salva de ser eliminada, ¿qué sucedió?

La atleta Macky González tuvo un golpe de suerte en la reciente edición de “MasterChef Celebrity México 2022” pues había preparado el peor platillo en el reto de eliminación y terminó por salvarse, sin embargo, fue el actor Pedro Moreno quien se despidió de la competencia.

Pero ¿qué fue lo que pasó?. A continuación te explicamos por qué la producción del reality show tomó dicha decisión.

La temática del programa ocho fue el “viaje culinario” por lo que los participantes hicieron dinámicas relacionadas al tema de turismo: tuvieron que replicar platillos de otros países y estuvieron como invitados tres youtubers que han viajado por el mundo: Benshorts, Alex Tienda y Queen Buenrostro.

Lee también: Alfredo Adame fue operado de emergencia esta mañana

Antes de pasar al reto de eliminación, los cocineros, que todavía no habían subido al balcón, tuvieron una última oportunidad para salvarse la tarea fue: el que pudiera separar más yemas de las claras sería el ganador y sobreviviría un programa más.

La celebridad que tuvo la habilidad de lograr más yemas separadas en tres minutos, fue Alejandra Ávalos, que hizo 14 en total y de inmediato subió con el resto de sus colegas, pero antes, ella fue la encargada de seleccionar qué platillo prepararía cada compañero con mandil negro.

Desayuno internacional con huevos

El último reto de la noche fue hacer un platillo que tuviera como protagonista al huevo como por ejemplo: huevos flamencos, que es un desayuno típico de la cocina española.

La otra opción fue realizar huevos benedictinos, que es un desayuno clásico francés y su grado de dificultad es alta debido a la preparación de los huevos poché y la salsa holandesa.

Otro platillo fue el de los huevos italianos o huevos a la florentina, que se hace con espinacas; los huevos al vapor es típico de China y Japón, es como hacer un flan, pero salado; el desayuno inglés que se trata de un plato de Reino Unido que incluye un par de huevos fritos, carnes frías, un jitomate asado y frijoles.

Los competidores que para ese momento estaban en la cuerda floja eran: Macky González, Mauricio Mancera, Margarita “la diosa de la cumbia”, Carlos Eduardo Rico y Lorena Herrera, pero los peores fueron hechos por la exparticipante de “Exatlón” y por la intérprete de “Que nadie sepa mi sufrir”.

Lee también: FOTOS: Así quedó Alfredo Adame tras cirugía: "Con un paracetamol quedo", dice

Margarita fue criticada por los tres jueces porque no quedó cocido correctamente su platillo, mientras que a Macky simplemente no le quedaron los alimentos, no hizo huevos poché, ni benedictinos.

Sorpresa de último minuto

Durante el momento de tensión en el pasan las fotografías de los concursantes en una pantalla al frente de la cocina, para saber quién sería el eliminado, la foto se quedó en pausa con la de Pedro Moreno quien se ausentó en todo el programa debido a que en días anteriores se había lastimado el pie y no podía estar en el show.

Desde el hospital, el galán de la televisión dio un mensaje a sus compañeros y anunció que nadie más sería el eliminado, solamente él.

“Ya todos ustedes saben que tengo un problema con mi rodilla derecha, al parecer se complicó un poco, estoy creando una infección ahí, tienen que operar, voy a necesitar tres semanas de reposo, no voy a poder seguir participando en el concurso, me operan esta noche, gracias por todo”, señaló Moreno.

Agradeció a los tres jueces por todo y comentó que se llevó lo mejor del reality. “Lo bueno de esto es que esta noche no habrá eliminado, así que disfrútenlo chavos”.

Margarita “la diosa de la cumbia” comentó que Pedro no sólo es lindo por fuera, sino por dentro: “eres un luchador y yo sé que vas a salir de ese problema”.

A Mauricio le dio tristeza lo que le pasó a su compañero, ya que lo describió como un buen cocinero y excelente ser humano.

“El dolor que tiene que sentir físicamente es inimaginable para que me lo haya tumbado”, dijo.

Macky, quien se esperaba podría salir del programa por su desempeño, se mostró feliz de quedarse y seguir aprendiendo en “MasterChef Celebrity”, sin embargo, también externó su preocupación por Moreno.



“Tú eras la eliminada”

La chef Betty le dijo que ahora ella tiene un gran compromiso “porque hoy tú eras la eliminada; a mí me entrenaron para ganar y entre gane y gane, hago amigos los amigos se hacen haciendo competencia justa”.

Enseguida la atleta respondió que siempre que está en este tipo de proyectos lo hace para poder llevarse amigos y cree siempre dar un paso adelante del reality.

“Respeto profundamente las cosas que ustedes nos dijeron que esto debe ser estrategia, que tiene que verse como un juego, así como me está doliendo lo que estoy viendo lo de Pedro, creo que es más importante jugar como una familia”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.